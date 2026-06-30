La llegada de una intensa masa de aire polar mantiene en alerta a gran parte de la provincia de Buenos Aires y alimenta la expectativa por un fenómeno tan poco frecuente como llamativo: la posibilidad de que vuelva a nevar en algunos sectores.

Los pronósticos anticipan varios días con temperaturas bajo cero, fuertes heladas y condiciones atmosféricas que podrían favorecer la caída de nieve en zonas puntuales durante los primeros días de julio.

Si bien las probabilidades son bajas para la mayor parte del territorio, especialistas remarcan que algunas regiones del sur provincial reúnen los ingredientes necesarios para que se produzcan precipitaciones en forma de nieve.

¿Qué zonas de Buenos Aires tienen chances de ver nieve esta semana?

De acuerdo con distintos modelos meteorológicos, las mayores probabilidades se concentran en el sur de la provincia de Buenos Aires, especialmente en la región serrana.

Localidades como Sierra de la Ventana, Villa Ventana y Tornquist aparecen entre las más favorecidas por la combinación de aire polar, humedad y temperaturas cercanas o inferiores a los 0 °C. Estas condiciones podrían permitir la aparición de nevadas o aguanieve entre el jueves 2 y el viernes 3 de julio.

En cambio, para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no existen pronósticos que indiquen la posibilidad de nieve, aunque sí se espera un marcado descenso térmico acompañado por fuertes heladas durante las primeras horas de la mañana.

Qué zonas de Buenos Aires podrían ver nieve esta semana: el pronóstico que anticipa temperaturas bajo cero. Fuente: Shutterstock

El pronóstico que ilusiona: cuándo podría caer nieve

El especializado en meteorología Eduardo Rollero señaló a través de X, a partir del análisis del modelo estadounidense GFS de la NOAA, que el jueves 2 y el viernes 3 de julio serían las jornadas con mayor probabilidad de registrarse nevadas en el sur bonaerense.

Según esta proyección, el ingreso de una potente masa de aire de origen polar provocará un importante desplome de las temperaturas y favorecerá la llegada de precipitaciones en momentos donde el ambiente permanecerá por debajo del punto de congelación.

Aunque este tipo de pronósticos puede modificarse con el correr de las horas, los especialistas coinciden en que se trata de una de las irrupciones de aire frío más intensas del invierno y que merece un seguimiento permanente.

Frío extremo y heladas: así estará el tiempo durante los próximos días

El pronóstico anticipa una semana marcada por temperaturas excepcionalmente bajas en buena parte de la provincia.

Las mínimas oscilarán entre los -2 °C y los 2 °C en distintas localidades del sur bonaerense, mientras que el jueves se perfila como la jornada más fría, con registros cercanos a 0 °C y condiciones favorables para la formación de heladas generalizadas.