Las autoridades mantienen vigilancia por la llegada de varios días consecutivos de precipitaciones y tormentas (Fuente: edición propia).

Colombia entrará en un nuevo periodo de inestabilidad atmosférica desde el miércoles 1 de julio, cuando comenzará una seguidilla de al menos 72 horas con lluvias, tormentas eléctricas y vientos variables que afectarán diferentes regiones del país. De acuerdo con el más reciente pronóstico meteorológico, el paso de ondas tropicales sobre el Caribe favorecerá el desarrollo de precipitaciones que se intensificarán entre el jueves 2 y el viernes 3 de julio, especialmente durante las tardes y las noches.

Aunque el miércoles se espera una leve disminución en la intensidad de las lluvias frente a la jornada anterior, los análisis hidrometeorológicos indican que el sistema volverá a fortalecerse rápidamente y dará paso a un nuevo episodio de precipitaciones extensas sobre buena parte del territorio colombiano.

¿Qué departamentos tendrán las lluvias más fuertes el miércoles 1 de julio?

Durante la jornada del miércoles las precipitaciones estarán distribuidas en distintas regiones del país, con mayor intensidad hacia la tarde y la noche.

Los departamentos con mayor probabilidad de lluvias serán:

Sur de Bolívar.

Occidente y norte de Antioquia.

Santander.

Occidente de Caldas.

Risaralda.

Chocó.

Occidente del Valle del Cauca.

Cauca.

Arauca.

Vichada.

Guainía.

Caquetá.

Putumayo.

Sur de Amazonas.

Durante la mañana también podrían presentarse lluvias sobre sectores de la Orinoquía y la Amazonía, mientras que en la tarde las precipitaciones se extenderán hacia las regiones Caribe, Andina y Pacífica.

Llega un diluvio con más de 72 horas de tormentas eléctricas, lluvias intensas y vientos inestables. Ideam / Editada con Canva

¿Por qué habrá más de 72 horas consecutivas de lluvias en Colombia?

El comportamiento del tiempo estará influenciado por el paso de nuevas ondas tropicales, especialmente la onda tropical número 21, que favorecerá el ingreso continuo de humedad desde el Caribe hacia el interior del país.

Esta situación permitirá que las lluvias no se limiten a un solo día, sino que se mantengan durante varias jornadas consecutivas con incrementos importantes entre el jueves y el viernes.

Los modelos meteorológicos muestran que las precipitaciones evolucionarán gradualmente, afectando primero algunas regiones y posteriormente extendiéndose a buena parte del territorio nacional.

¿Qué pasará el jueves 2 de julio con las tormentas eléctricas?

El jueves será uno de los días con mayor actividad atmosférica de la semana.

Se espera un incremento considerable de las lluvias, acompañado por tormentas eléctricas en sectores de:

Magdalena.

Centro y sur de Bolívar.

Sucre.

Córdoba.

Golfo de Urabá.

Norte y occidente de Antioquia.

Sur y oriente de Santander.

Oriente de Norte de Santander.

Arauca.

Norte de Casanare.

Occidente de Meta.

Vichada.

Caquetá.

Putumayo.

Amazonas.

Chocó.

Centro y occidente del Valle del Cauca.

Cauca.

Nariño.

Las precipitaciones más fuertes se concentrarán durante la tarde y la noche, cuando aumentará la probabilidad de descargas eléctricas y ráfagas de viento.

¿Cómo estará el clima el viernes 3 de julio?

El cierre de la semana laboral mantendrá el ambiente lluvioso sobre gran parte de Colombia.

Las precipitaciones continuarán sobre las regiones Orinoquía, Amazonía y Pacífica, mientras que también alcanzarán el oriente y suroccidente del Caribe y buena parte del norte y oriente de la región Andina.

Entre los departamentos con mayor probabilidad de lluvias aparecen:

Sur de La Guajira.

Oriente de Magdalena.

Cesar.

Sur de Bolívar.

Centro y sur de Córdoba.

Golfo de Urabá.

Norte de Antioquia.

Santander.

Oriente de Norte de Santander.

Boyacá.

Sur y oriente de Cundinamarca.

Chocó.

Cauca.

Valle del Cauca.

Norte de Nariño.

Meta.

Vichada.

Guaviare.

Guainía.

Amazonas.

Caquetá.

Putumayo.

¿Cómo estará el tiempo en Bogotá durante estos días?

La capital continuará con predominio de cielo mayormente nublado.

Las lluvias tendrán mayor probabilidad al finalizar las tardes y durante la noche, acompañadas ocasionalmente por ráfagas de viento producto de los cambios de temperatura en la atmósfera.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos programar sus desplazamientos teniendo en cuenta la posibilidad de aguaceros al finalizar la jornada.