Un nuevo frente de aire frío avanzará sobre el país y provocará un cambio significativo en las condiciones meteorológicas durante los próximos días.

El fenómeno traerá por lo menos 72 horas de lluvias, fuertes ráfagas de viento y un marcado descenso de las temperaturas, afectando a gran parte del centro y sur del país.

Los especialistas recomiendan seguir de cerca las actualizaciones del pronóstico, ya que el ingreso de aire polar generará jornadas con sensación térmica muy baja.

Un frente frío cambiará el tiempo y dejará lluvias, viento y un brusco descenso de la temperatura

Luego de algunos días con temperaturas más agradables, un sistema frontal volverá a modificar el panorama en buena parte del territorio nacional.

El avance de esta masa de aire de origen polar provocará lluvias desde el domingo, acompañadas por ráfagas de viento que podrían superar los 50 kilómetros por hora en algunos sectores. Al mismo tiempo, las temperaturas comenzarán a caer de manera progresiva, dando inicio a un período de frío intenso que se extenderá durante por lo menos tres días.

Las condiciones más inestables se concentrarán hasta el próximo martes, cuando el sistema termine de desplazarse sobre el centro del país.

Alerta por un frente frío: llegan 72 horas de lluvias, fuertes ráfagas de viento y un brusco descenso de la temperatura. Shutterstock

Qué provincias sentirán con más fuerza el impacto del temporal y el aire polar

Las precipitaciones y el fuerte viento afectarán principalmente a Buenos Aires. Sin embargo, el frente frío también alcanzará distintas regiones del centro del país y buena parte de la Patagonia.

En el sur argentino, el ingreso del aire polar ya comenzó a reflejarse en las temperaturas registradas durante los últimos días, con valores muy bajos en provincias como Santa Cruz, Tierra del Fuego, Río Negro, Chubut y Neuquén.

Los meteorólogos advierten que, una vez que el frente termine de avanzar, el frío se intensificará en gran parte del territorio nacional, con mañanas muy frías y tardes que apenas lograrán una leve recuperación térmica.