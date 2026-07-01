Con la caída del 12,8% en junio, a 45.995 unidades, las ventas de autos 0 km retrocedieron un 9,9% en el primer semestre, a un mercado interno de 294.181 patentamientos, informó la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (Acara).

“ La primera parte del año estuvo marcada por un exceso de unidades, dudas en la demanda y una fuerte competencia por precios y promociones ”, analizó Sebastián Beato, presidente de la entidad, que nuclea a las agencias oficiales de las automotrices.

El empresario, no obstante, ve brotes verdes para el segundo semestre, como solía decir Mauricio Macri, hombre forjado en el comercio automotor. “ Tras meses de desaceleración, las terminales y los concesionarios nos estamos reacomodando y ya se observan señales de recuperación en el horizonte ”, asegura.

“ Los clientes siguen analizando mucho su decisión y esperando que bajen las tasas o haya nuevas opciones para acceder a los vehículos, mientras que nosotros seguimos viendo cómo desarmamos o comercializamos un importante acumulado de unidades sin destino en el mercado ”, agrega, en alusión a las 100.000 unidades que, se calcula, están en los depósitos y salones de las agencias. Con los niveles actuales, equivalen a más de dos meses de ventas.

“ Las herramientas claves que necesitamos para que suceda son la financiación a largo plazo, a la baja o a tasa cero, y también el sinceramiento de precios e impuestos ”, apunta.

“ Lo más importante es que las cifras de junio ya muestran una recuperación contra mayo y es de esperar que, de aquí a fin de año, tengamos un segundo semestre mejor que el primero y en crecimiento ”, expresó.

Por lo pronto, en la comparación con el mes anterior, en que el mercado había caído más de 25% interanual, los patentamientos de junio representaron un crecimiento del 7,2%, destacó Acara.

En 2025, el mercado automotor tuvo un crecimiento del 10,3%, a 612.178 unidades. Fue el mejor año para el sector desde 2018. Para 2026, se esperaba un incremento mínimo del 10%, a entre 660.000 y 700.000 patentamientos, como proyectó alguna marca. Ahora, el objetivo de máxima es igualar los volúmenes del año pasado.

Por lo pronto, Toyota fue la marca más vendida del semestre, con 38.580 unidades. El segundo lugar fue de Volkswagen (37.917) y el tercero, de Fiat (34.180).

Por terminal, el primer lugar es de Stellantis: 69.939 entre todas sus marcas (Fiat, Peugeot, Citroën, Jeep, RAM y DS).

En tanto, las marcas chinas superaron los 25.600 patentamientos, una inédita cuota de casi el 9% del mercado. Entre ellas, la más vendida fue BYD, con 8249 unidades.

Por modelo, el más exitoso del semestre fue la pick-up Toyota Hilux, fabricada en la Argentina: 15.549 matriculaciones.

Segundo quedó el Fiat Cronos, también producido en el país: 12.058 unidades.

Tercer lugar fue para otro vehículo nacional: Peugeot 208, 11.470 patentamientos.

En tanto, la Ford Territory, importada de China, llegó a la cuarta posición del ránking: 10.592 unidades. Apenas por encima de la “Raza Fuerte” del óvalo made in Pacheco: la pick-up Ranger, con 10.398 patentamientos.