El segundo semestre pone a prueba la recuperación: qué esperan los analistas para las variables clave
La inflación volvió a desacelerarse, los salarios empezaron a recuperar poder de compra y el frente financiero luce más estable. Pero el mercado sigue atento a si esa mejora alcanzará al consumo, el crédito, el empleo y la inversión antes de que la política vuelva a dominar la agenda
Los activos argentinos operan con mayoría de subas en línea con el rebote de los mercados internacionales. Los inversores también siguen de cerca el dato de actividad económica publicado por el INDEC, mientras analizan el impacto de los recientes cambios en el gabinete nacional