Milei participa a la noche de un festejo por el 4 de julio y se pone en duda su viaje a EE.UU.

Este martes a las 17.30 el exministro del Interior Diego Santilli jura como nuevo jefe de Gabinete de Javier Milei en el Salón Blanco de la Casa Rosada, en un acto de amplia convocatoria que reunió a gobernadores, integrantes del Gabinete y dirigentes de partidos aliados. La ceremonia marca el inicio formal de una nueva etapa de reorganización política dentro del Gobierno, que busca dejar el caso Adorni atrás.

Entre los presentes confirmados figura un buen número de gobernadores, además de funcionarios nacionales y referentes del oficialismo y aliados. Una de las presencias que se espera es la del antecesor, Manuel Adorni , quien antes de la jura tenía programada una bilateral con Santilli para ordenar la transición y se espera que permanezca para el momento de la jura.

La amplia convocatoria de mandatarios provinciales -invitación que corrió por parte de la Presidencia para remarcar el vínculo que solidificó Santilli durante su tiempo a cargo de Interior- contó con algunas ausencias por cuestiones de agenda.

Entre los comprometidos se encuentran el catamarqueño Raúl Jalil, el chaqueño Leandro Zdero, el correntino Juan Pablo Valdés, el jujeño Carlos Sadir, el mendocino Alfredo Cornejo, el neuquino Rolando Figueroa, el rionegrino Alberto Weretilneck y el sanjuanino Marcelo Orrego.

También figuran en la lista de invitados el santacruceño Claudio Vidal, el tucumano Osvaldo Jaldo, el entrerriano Rogelio Frigerio, el salteño -que tuvo su vaivén para confirmar- Gustavo Sáenz, el cordobés Martín Llaryora y el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, cuya invitación corrió anoche pasadas las 21 hs, según pudo recabar El Cronista.

Entre los distintos colores políticos que emergerán en el Salón Blanco también asoman referentes amarillos, ya que Santilli todavía técnicamente continúa afiliado a ese espacio y el PRO, por caso, busca apropiarse del ascenso de Santilli. “Nuestro ministro”, ya lo llamaban cuando estaba en Interior. Uno de los colaboradores más cercanos de Santilli, el diputado Cristian Ritondo, ya asistió a presenciar la primera jura del funcionario.

La asunción de Santilli se produce en simultáneo con un proceso de rediseño del organigrama de la Jefatura de Gabinete, que incluye la redefinición de áreas sensibles y la redistribución de funciones entre vicejefaturas.

Hasta el cierre de esta nota, hubo cambios de último momento que impuso Santilli para consolidar terreno dentro de su propia cartera , en contra de la puja territorial de la secretaria general, Karina Milei.

Pese a que la hermana del Presidente fue la que trajo a Santilli a las filas del Poder Ejecutivo, la disputa se da por la coordinación política y legislativa que, hasta ahora, estuvo en manos del secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. Desde la Casa Rosada aseguran que ese rol lo mantendrá, ahora empoderado como vicejefe de Gabinete. “El Congreso sigue siendo suyo”, definieron desde el Gobierno.

“Su terminal es directa con Karina y está por pedido de Karina ahí. Forjó una excelente relación y sumó mucho los éxitos logrados en el Congreso”, valoraron desde las altas esferas del Gobierno en diálogo con El Cronista.

Tras semanas de tensiones internas y cambios en la conducción del área, en la Casa Rosada buscan priorizar el ordenamiento de la gestión y, en ese esquema, Ignacio Devitt aparece como un actor clave en la articulación con el Congreso como los ojos de Karina Milei en la estrategia. En paralelo, Santilli busca empoderar a Gustavo Coria, un hombre de su confianza que se desempeña como secretario del Interior, para que toma las riendas de la negociación.

Cómo queda Coria vinculado a la reorganización administrativa dentro del nuevo esquema de Interior fusionado con Jefatura fue uno de los últimos temas más calientes y, al cierre de esta nota, en el Gobierno veían viable que Santilli consiga que se quede finalmente como un segundo vicejefe de Gabinete “de Interior”, siguiendo el mismo esquema de Guillermo Francos y Lisandro Catalán. Más allá del cargo, lo clave será cómo se distribuyan los roles.

El primer gran test político de Santilli llegará el miércoles, cuando el presidente Javier Milei encabece una reunión con legisladores de La Libertad Avanza y miembros de la mesa política. El encuentro fue convocado por Karina Milei y contará con la participación de Santilli, Lule Menem, Martín Menem, Patricia Bullrich y el propio Devitt, además de los diputados y senadores. La instancia por ahora excluye la presencia del asesor Santiago Caputo, en un nuevo indicio del reordenamiento interno del esquema de toma de decisiones.

Tras la jura, Santilli deberá encarar un frente contundente: la reforma política. Este mismo martes fuentes oficiales confirmaron a El Cronista que la idea es acelerar esa negociación. “Ahora se va a trabajar más rápido”, aseguraron desde la Casa Rosada. Uno de los objetivos que se plantearon fue tener una “media sanción” antes del Mundial , incluso mientras se encontraban sumergidos por el escándalo de Adorni.

Las reuniones que mantuvo Santilli durante los últimos meses con los gobernadores, por caso, siempre giraron en torno a la reforma política, según los comunicados oficiales que deslizaban desde la cartera de Interior. Si bien la búsqueda va hacia una reforma consensuada con los aliados -la alternativa más fuerte es concluir en que haya PAS voluntarias con pre-inscripción-, desde el oficialismo no bajan los brazos en conseguir al menos una suspensión de las PASO.