El precio del oro cayó por debajo de los u$s 4.000 por onza troy el martes, camino a su peor desempeño trimestral en más de una década, en medio de expectativas de tasas de interés más altas y un entusiasmo menguante entre los inversores minoristas.

El precio del metal retrocedió apenas por debajo de los u$s 3.943, su nivel más bajo desde noviembre, en las primeras operaciones, antes de recuperarse levemente, con lo que acumula una baja de casi 14% en los últimos tres meses.

Tras dispararse hasta un récord de casi u$s 5.595 en enero, impulsado por la especulación frenética entre los operadores minoristas, el oro fue golpeado con fuerza a medida que la postura dura del nuevo presidente de la Reserva Federal de EE.UU., Kevin Warsh, alimenta las expectativas de subas de tasas este año.

“El principal lastre para el oro es que el mercado tomó conciencia de que el nuevo jefe de la Fed está preocupado por la inflación y va a ir contra ella [con subas de tasas]”, dijo Tom Price, analista de Panmure Liberum. “Como resultado, el oro está retrocediendo.”

Como activo que no rinde intereses, el oro suele verse perjudicado durante los períodos de altos costos de financiamiento, que vuelven relativamente más atractivos a los activos que pagan interés, como los bonos del Tesoro y otros títulos.

Tras dos años de un rally casi continuo, el oro estuvo en una montaña rusa este año . A medida que la guerra en Medio Oriente impulsó los precios del petróleo y alimentó las expectativas de mayor inflación y tasas de interés más altas, los precios del metal cayeron, lo que llevó a muchos inversores a deshacerse rápidamente de sus posiciones apalancadas.

Algunos operadores también vendieron oro para financiar apuestas a las acciones de IA y los fabricantes de chips en alza, o a la salida a bolsa récord de SpaceX, según los analistas.

En las últimas semanas, las salidas de fondos cotizados (ETF) respaldados por oro, combinadas con nuevas restricciones de algunos bancos chinos a la operatoria con el metal por parte de inversores minoristas, presionaron aún más el precio. Junio se encamina a ser el segundo mes consecutivo de salidas netas de los ETF de oro, según datos del World Gold Council, la cámara del sector.

“No hay un único catalizador”, dijo Nicky Shiels, analista de MKS Pamp. “El relato se desplazó hacia la IA y SpaceX… y las métricas de inflación simplemente ya no son tan favorables para el oro.”

Tras dos años de un rally casi continuo, el oro estuvo en una montaña rusa este año. Fuente: Bloomberg Akos Stiller

Señaló como factores que contribuyen a la caída del metal un dólar más fuerte —moneda en la que el oro se cotiza mayormente—, además de las salidas de ETF, la incertidumbre en torno a la Fed y el declive del llamado “debasement trade”. El “debasement trade” se refiere a los inversores que salen de las monedas fiduciarias hacia activos como el oro o el bitcoin.

Los bancos chinos ICBC y China Guangfa Bank avanzaron en restringir la operatoria de futuros de metales preciosos para sus clientes minoristas a partir del mes próximo, lo que refleja la preocupación de los reguladores por los inversores que apuestan al oro y la plata. Los inversores chinos todavía pueden comprar y vender lingotes y monedas de oro físico .

“Cualquier cosa diseñada para frenar las compras no puede ser positiva”, dijo Nitesh Shah, jefe de commodities en WisdomTree. No obstante, agregó que esperaba que la demanda de los bancos centrales pudiera ayudar a poner un piso a los precios del oro.