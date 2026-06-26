La combinación de aceite de oliva y vinagre ha emergido como uno de los métodos más destacados para la limpieza del hogar. A pesar de la existencia de productos químicos, estos frecuentemente presentan olores intensos y pueden ocasionar daños a la salud, tales como irritaciones o complicaciones respiratorias.

Esta combinación, a pesar de su simplicidad, representa una de las alternativas más eficaces para desinfectar y aportar brillo a las superficies en el hogar.

Aceite de oliva y vinagre: qué usos tiene su mezcla en casa

La combinación en cuestión ha adquirido relevancia debido a su notable capacidad de limpieza, especialmente al higienizar superficies de madera. El vinagre, particularmente el blanco, posee propiedades antimicrobianas que contribuyen a eliminar la suciedad.

Aceite de oliva y vinagre: qué usos tiene su mezcla en casa. (Foto: Archivo) Freepik

De la misma manera, este compuesto resulta eficaz para disolver la grasa y los residuos sin perjudicar las superficies. En este contexto, el aceite de oliva se presenta como un recurso valioso para nutrir el material, ya que logra penetrar en los poros e hidratarlo, previniendo su resequedad.

Adicionalmente, puede contribuir a realzar el brillo natural al proporcionar un acabado brillante y elegante. Su capa grasosa actúa como una defensa contra la humedad y el polvo.

¿Cómo preparar una combinación económica y efectiva para limpiar la madera?

Esta combinación resulta no solo práctica, sino también económica. Para su preparación, se debe incorporar 1 parte de vinagre cada 2 partes de aceite. Con el fin de potenciar su efectividad, es viable agregar aceites esenciales derivados de frutas como el limón, la lavanda o la naranja.

Para aplicar esta mezcla, se recomienda seguir los pasos que se indican a continuación: