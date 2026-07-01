La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España.

Pronóstico del tiempo para España para este miércoles 1 de julio

El clima en España se caracterizará por un predominio de tiempo estable en la Península y Baleares, con cielos despejados o con algunas nubes altas. En el Cantábrico habrá cielos muy nubosos y precipitaciones débiles, mientras que en el centro y este se esperan chubascos o tormentas dispersas.

Las temperaturas subirán en el sur, alcanzando los 39-41 grados en algunos valles. En el norte y archipiélagos las temperaturas bajarán. Habrá brumas matinales en el Cantábrico y Galicia. Los vientos serán flojos en la mitad norte y moderados en otros litorales, con algunas rachas fuertes en determinadas zonas.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este miércoles?

En Madrid predominará el cielo poco nuboso o despejado con nubes altas y evolución diurna; posible tormenta aislada en la Sierra, temperaturas casi sin cambios con ligero ascenso al sur y viento NE-N flojo arreciando a moderado por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

En Andalucía habrá cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en las sierras orientales; temperaturas en ligero ascenso o sin cambios, con máximas de 42 y mínimas de 17 grados y vientos flojos variables.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso y nubes altas, especialmente en el interior de la mitad oriental y el Pirineo de Lleida por la tarde, donde se esperan probables precipitaciones. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente hasta 14 grados, mientras que las máximas alcanzarán los 37 grados en algunas zonas. Habrá viento del noroeste fuerte en el Ampurdán y la mitad sur de Tarragona y un viento flojo variable en otras áreas.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso y algunas nubes altas, aumentando la nubosidad diurna en el Pirineo oriental y el sur de Teruel por la tarde. Las temperaturas descenderán ligeramente, con máximas de 33 grados y mínimas de 12 grados. El viento soplará del noroeste, siendo ocasionalmente fuerte en algunas zonas durante la tarde.

El clima en Asturias estará nuboso, con brumas y bancos de niebla en zonas altas. Se esperan lluvias débiles y lloviznas por la mañana, con temperaturas entre 14 y 23 grados y un viento flojo del noreste que se intensificará en el litoral durante la madrugada.

Cómo estará el clima en España este miércoles 18 de febrero (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Poco nuboso; por la tarde nubes de evolución y chubascos en el interior de Mallorca. Temperaturas sin cambios. Viento moderado N-NO en Menorca; flojo con brisas en el resto.

Intervalos nubosos en zonas bajas del norte de las islas y poco nuboso o despejado en el resto. Presencia de calima ligera en medianías y zonas altas que irá remitiendo. Temperaturas con una máxima de 29 ºC y mínima de 16 ºC, especialmente en zonas de interior. Viento moderado a fuerte del nordeste con rachas localmente muy fuertes en vertientes sudeste y noroeste.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo despejado con nubes altas a partir del mediodía, temperaturas máximas de 36 grados y mínimas de 19 y vientos del noroeste en el norte de Castellón.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

Cielos poco nubosos en Castilla y León, con intervalos de nubes bajas en el extremo norte y alguna nubosidad de evolución en montaña; temperaturas en ligero descenso, con caída moderada o notable de las máximas en el norte y el este y viento del noreste flojo a moderado.

El clima se presentará poco nuboso con intervalos de nubosidad alta, especialmente en las zonas de montaña del sur, donde podrán ocurrir chubascos tormentosos dispersos por la tarde. Las temperaturas descenderán en las Sierras de Guadalajara, mientras que en el resto se mantendrán sin cambios o con un ligero aumento. Las máximas alcanzarán hasta los 40 grados en el tercio oeste y entre 35-36 grados en la mitad oriental. Habrá viento flojo variable, predominando del norte por la tarde y girando a este durante la noche.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid habrá cielos poco nubosos con nubes bajas por la mañana, vientos flojos de levante y temperaturas con pocos cambios, con máxima de 27 y mínima de 22 grados.

En Melilla, cielos con intervalos nubosos matinales tendiendo a poco nubosos, temperaturas sin cambios entre 23 y 29 °C y vientos flojos del norte.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

El clima será nuboso con probables lluvias débiles, brumas y bancos de niebla, con temperaturas mínimas de 14 grados y máximas de 25 grados. Por otro lado, el clima en Navarra será nuboso en montaña y la Vertiente Cantábrica, con brumas y lluvias débiles; temperaturas entre 9 y 23 grados y vientos moderados del norte.

En La Rioja habrá intervalos de nubes altas y bajas, con alguna precipitación débil ocasional al principio del día, mínima 15 °C (sin cambios), máxima en descenso hasta 28 °C y viento del norte o noroeste, flojo a moderado.