En un partido emocionante disputado este martes, la selección mexicana logró una victoria crucial de 2-0 frente a Ecuador en la llave 11 del Mundial 2026. Los goles fueron anotados por Julián Quiñones a los 21 minutos y Raúl Jiménez a los 30 minutos del primer tiempo, asegurando así el avance a la siguiente ronda.

Ecuador tuvo una oportunidad temprana de marcar cuando John Yeboah estrelló su remate en el palo al minuto 17, pero no logró concretar. Por otro lado, el jugador más destacado del encuentro fue Roberto Alvarado, quien realizó tres disparos a puerta y completó 23 pases exitosos.

Además, Julián Quiñones brilló en el campo, no solo anotando un gol, sino también completando 19 pases correctos, destacándose así como una de las figuras clave del triunfo.

El volante John Yeboah mostró destreza al eludir a su defensor con un brillante caño en la primera parte, pero no fue suficiente para cambiar el rumbo del partido.

El director técnico de México, Javier Aguirre, optó por un esquema 4-3-3, con Raúl Rangel defendiendo el arco, acompañado en la defensa por Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo. En el medio campo jugaron Erik Lira, Gilberto Mora y Luis Romo, mientras que el ataque fue liderado por Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones.

El conjunto ecuatoriano, dirigido por Sebastián Beccacece, presentó una formación 4-4-2 con Hernán Galíndez como arquero y una línea defensiva compuesta por Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho y Piero Hincapié. En la mitad del campo, se alinearon John Yeboah, Moisés Caicedo, Pedro Vite y Nilson Angulo, mientras que Gonzalo Plata y Enner Valencia formaron la dupla ofensiva.

El árbitro del encuentro fue Slavko Vincic, quien mantuvo el control del juego en el estadio Ciudad de México. Gracias a esta victoria, México se clasifica para los Octavos de Final del torneo.

Cambios en México

58’ 2T - Salieron Gilberto Mora por Brian Gutiérrez y Enner Valencia por Kevin Rodríguez

72’ 2T - Salió Raúl Jiménez por Santiago Giménez

73’ 2T - Salió Luis Romo por Obed Vargas

79’ 2T - Salió Roberto Alvarado por Israel Reyes

Cambios en Ecuador

45’ 2T - Salieron Alan Franco por Yaimar Medina y Joel Ordóñez por Ángelo Preciado

78’ 2T - Salieron John Yeboah por Jordy Caicedo, Nilson Angulo por Kendry Páez y Julián Quiñones por Orbelín Pineda

Amonestados en Ecuador:

46’ 1T Alan Franco (Conducta antideportiva), 47’ 2T Kendry Páez (Conducta antideportiva) y 53’ 2T Moisés Caicedo (Conducta antideportiva)

Expulsado en Ecuador:

49’ 2T Piero Hincapié (Roja directa)