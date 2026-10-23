Rescataron con hipotermia grave a dos adolescentes en los Alpes: los abandonaron sus padres a más de 2.300 metros.

Dos adolescentes fueron rescatados con hipotermia grave en los Alpes italianos después de pasar varias horas a la intemperie, a más de 2300 metros de altura. Los jóvenes, de 13 y 16 años, habían iniciado una caminata con sus padres en la localidad de Toblach, en Tirol del Sur, pero quedaron solos cuando los adultos decidieron regresar y abandonándolos para que continuaran solos hacia un refugio de montaña.

La situación se agravó cuando los hermanos llegaron a su destino y descubrieron que no podían ingresar al alojamiento para protegerse de las bajas temperaturas. Sin ropa apropiada ni elementos suficientes para pasar la noche en esas condiciones, permanecieron expuestos al frío hasta que el Servicio de Rescate en Montaña de Val Pusteria recibió el aviso y organizó un operativo para encontrarlos y asistirlos.

El refugio estaba cerrado y los adolescentes quedaron expuestos al frío

El objetivo de la caminata era llegar al refugio Bonnerhütte, una construcción alpina inaugurada en 1897. Sin embargo, el establecimiento había cerrado por el final de la temporada una semana antes de la llegada de los menores. La familia no había comprobado previamente si el lugar estaba abierto ni evaluado las condiciones necesarias para que los adolescentes completaran el recorrido sin compañía.

Vista de las Dolomitas en los alpes italianos. Wikimedia Commons

Los hermanos habían superado un desnivel de más de 1000 metros cuando se encontraron con las puertas cerradas. Sin un espacio donde resguardarse, quedaron a merced del clima nocturno de la alta montaña, donde las temperaturas otoñales pueden caer por debajo de cero. La emergencia se comunicó cerca de la una de la madrugada, cuando ambos ya presentaban síntomas preocupantes por la exposición prolongada al frío.

Indignación con los padres por haberlos abandonado

Los profesionales que participaron del operativo cuestionaron duramente la conducta de los padres y la consideraron una imprudencia de gravedad. También advirtieron sobre los riesgos de dejar a menores continuar una excursión sin compañía, especialmente cuando no se verifican las condiciones meteorológicas, el estado de los refugios y la preparación necesaria para afrontar una noche en la montaña.

Cuando los equipos de emergencia localizaron a los adolescentes, comprobaron que ninguno llevaba equipamiento adecuado para la alta montaña. Los dos presentaban un cuadro severo de hipotermia y uno llegó a vomitar como consecuencia de su delicado estado. Los rescatistas les brindaron asistencia inicial para estabilizarlos antes de trasladarlos al Hospital de San Candido. Tras recibir atención médica, ambos hermanos evolucionaron favorablemente y pudieron abandonar el hospital sin secuelas permanentes.