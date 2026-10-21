En medio del Atlántico Norte, las Islas Feroe conservan una tradición que llama la atención de quienes visitan sus pequeños pueblos: casas de madera oscura con techos cubiertos de césped.

¿Dónde quedan las Islas Feroe?

Las Islas Feroe es un país insular europeo -con estatus de nación constituyente- situado en el océano Atlántico Norte, entre Escocia, Islandia y Noruega.

El archipiélago -formado por 18 islas de origen volcánico- tiene una superficie de 1393 km cuadrados y poco menos de 50.000 habitantes.

Islas Feroe Wikimedia

Por qué las casas de las Islas Feroe tienen pasto en el techo

Los techos de césped forman parte de una tradición que aprovechaba los materiales disponibles en el territorio para la construcción.

De hecho, las primeras viviendas de la zona combinaban piedra, tierra y vegetación, con estructuras de madera que sostenían la cubierta.

De acuerdo con Vist Fareo Islands, las antiguas casas eran construcciones bajas, parcialmente integradas en el terreno y protegidas por gruesas capas de césped.

Su diseño respondía a las condiciones climáticas de la región, donde los cambios bruscos de viento y las precipitaciones forman parte de la vida cotidiana.

La vegetación también ayudaba a que las viviendas se integraran visualmente con los campos y las laderas. Desde cierta distancia, las construcciones podían confundirse con pequeñas elevaciones del terreno.

Qué función cumplen los techos vegetales frente al clima

Más allá de su apariencia, los techos cubiertos de césped cumplen una función práctica. La capa vegetal y el sustrato que la sostiene contribuyen al aislamiento térmico y forman parte de un sistema constructivo adaptado a un ambiente húmedo y ventoso.

En las construcciones tradicionales, la combinación de piedra, madera y tierra permitía aprovechar los recursos locales sin depender exclusivamente de materiales importados, que históricamente eran difíciles de conseguir en un territorio insular.

La forma de las viviendas también tenía importancia: las construcciones bajas y parcialmente protegidas por el terreno reducían su exposición directa a las condiciones meteorológicas. Así, la arquitectura se desarrolló en estrecha relación con el paisaje y el clima del archipiélago .

Casa con techos de césped en Islas Feroe. Imagen Ilustrativa hecha con Gemini - El Cronista Audiencias

Qué representan los techos de pasto para los habitantes

Los techos vegetales son hoy una de las imágenes más representativas de la identidad arquitectónica de las Islas Feroe. Su importancia no radica en un significado simbólico único, sino en su relación con la historia de los asentamientos, el aprovechamiento de los recursos naturales y la adaptación al entorno.

La continuidad de esta tradición permite reconocer una forma de construir que surgió de necesidades concretas y que terminó por definir la apariencia de numerosos pueblos. Las casas de madera negra con cubiertas verdes forman parte de un patrimonio que todavía puede observarse en distintos puntos del archipiélago.

Dónde se pueden ver las casas tradicionales con techos de césped

Uno de los lugares más conocidos para observar esta arquitectura es Saksun, un pequeño pueblo situado en la isla de Streymoy . Allí se encuentra Dúvugarðar, una antigua granja de aproximadamente 300 años cuyos edificios conservan los característicos techos vegetales.

Otra zona destacada es el casco antiguo de Tórshavn, donde las viviendas de madera oscura y techos verdes conviven con edificios de uso actual.