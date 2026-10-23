León XIV retomó el pasado miércoles la audiencia general y su ciclo de catequesis, cuatro días después de recibir el alta del hospital Gemelli.

El papa León XIV no viajará a Asís el próximo 27 de octubre por recomendación de los médicos que supervisan su recuperación, a menos de dos semanas de su visita a la Argentina, prevista para noviembre.

La decisión fue comunicada este viernes por la Santa Sede, luego de que el Pontífice se sometiera a una radiografía de tórax de control para evaluar su evolución tras la cirugía a la que fue sometido el pasado 13 de octubre.

Según informaron el doctor Luigi Carbone y el cirujano Stefano Margaritora, el estudio confirmó la “excelente evolución postoperatoria” de León XIV. Sin embargo, los especialistas consideraron que todavía es demasiado pronto para que realice el vuelo en helicóptero que estaba previsto para trasladarlo a Asís.

“Dado el poco tiempo transcurrido desde la cirugía, los médicos tratantes consideraron oportuno desaconsejar el vuelo en helicóptero previsto para el 27 de octubre, como medida de precaución”, señalaron los profesionales en el informe difundido por la Santa Sede.

Por qué León XIV no viajará a Asís

De esta manera, el Papa no participará presencialmente del encuentro “Paz desarmada y desarmante”, que se realizará en Asís para conmemorar el 40.º aniversario de la Jornada Mundial de Oración por la Paz convocada por san Juan Pablo II.

La Oficina de Prensa del Vaticano explicó que la decisión responde exclusivamente a la necesidad de continuar con la recuperación tras la cirugía torácica por el cáncer de pulmón. León XIV, en cambio, enviará un mensaje a los organizadores, líderes y representantes de las distintas confesiones y religiones cristianas que participarán del encuentro.

La suspensión del viaje a Asís se conoce a dos semanas de la visita de León XIV a la Argentina. Foto: EFE.

El Pontífice destacó la importancia del llamado “espíritu de Asís”, basado en el diálogo y en la búsqueda de palabras y gestos de paz en un contexto internacional marcado por distintos conflictos.

La visita de León XIV a Argentina

La suspensión del viaje a Asís se conoce a dos semanas de la visita de León XIV a la Argentina, que forma parte de su primera gira internacional por Sudamérica como pontífice.

La decisión de los médicos se tomó como una medida de precaución vinculada al tiempo transcurrido desde la operación. El último parte médico, difundido por la Santa Sede, remarcó que la radiografía mostró una buena evolución posoperatoria.

León XIV fue sometido el 13 de octubre a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo pulmonar en el lóbulo inferior del pulmón derecho. El procedimiento fue realizado mediante una técnica videoasistida y estuvo a cargo de un equipo dirigido por Margaritora.

Tras la operación, el Vaticano dio a conocer que el procedimiento había concluido con éxito y que el Papa había pasado una noche tranquila. Desde entonces, los partes médicos señalaron una evolución favorable y la continuidad de los controles y ejercicios de recuperación.

La gira por Sudamérica está prevista para noviembre e incluye a Argentina, Uruguay y Perú. En el caso argentino, la visita está prevista del 8 al 11 del penúltimo mes del año. Por ahora, la Santa Sede no informó cambios en ese cronograma.