Buscan voluntarios para vivir gratis entre las montañas, lagos y glaciares: ofrece alojamiento y una compensación económica

Italia vuelve a abrir las puertas de uno de los entornos naturales más impresionantes de Europa a personas dispuestas a participar en una experiencia única. Un centro de investigación busca voluntarios para vivir gratis durante varias semanas en pleno corazón de los Alpes italianos, rodeados de montañas, lagos y glaciares.

La propuesta incluye alojamiento completo, comida y una compensación económica, todo en el marco de un estudio científico sobre los efectos de la altitud moderada en la salud. Esta convocatoria está impulsada por Eurac Research y combina ciencia, naturaleza y la posibilidad de desconectar en un paisaje de ensueño del Parque Nacional del Stelvio.

Buscan voluntarios para vivir gratis entre las montañas, lagos y glaciares: ofrece alojamiento y una compensación económica Eurac Research

¿De qué se trata exactamente esta oferta de vivir gratis en los Alpes?

El proyecto se llama MAHE (Exposición saludable a altitud moderada, por sus siglas en inglés) y está dirigido por Eurac Research, un centro de investigación privado con sede en Bolzano.

Los voluntarios seleccionados pasan aproximadamente cinco semanas participando en el estudio: una semana inicial de mediciones basales a baja altitud en Silandro, seguida de cuatro semanas consecutivas en el Rifugio Nino Corsi (también conocido como Zufallhütte), situado a unos 2,265-2,300 metros de altitud.

El objetivo es analizar cómo la exposición prolongada a una altitud moderada afecta a la presión arterial, el metabolismo, la calidad del sueño, la función cardíaca y pulmonar, y otros parámetros fisiológicos en personas sanas que normalmente viven cerca del nivel del mar.

Según la información oficial de Eurac Research publicada en su página de proyectos y en el anuncio de 2026, se trata de una investigación pionera porque la mayoría de estudios previos se centraban en altitudes extremas.

¿Qué incluyen el alojamiento y la compensación económica?

Los participantes reciben alojamiento y comida completos durante todo el periodo del estudio, además de transporte entre los diferentes puntos (Bolzano, Silandro y el refugio) y cobertura de seguro. Asimismo, como compensación económica, se abonan 400 euros brutos.

El refugio ofrece comodidades propias de un albergue de montaña renovado:

Habitaciones dobles o múltiples

Duchas con agua caliente

Sauna de leña

Terraza con vistas

WiFi disponible para teletrabajar o estudiar

La comida es proporcionada y controlada por los investigadores.

Esta información aparece tanto en el sitio oficial de Eurac Research como en comunicados reproducidos por medios que citan directamente a la institución.

Buscan voluntarios para vivir gratis entre las montañas, lagos y glaciares: ofrece alojamiento y una compensación económica Eurac Research

¿Quiénes pueden participar y qué requisitos se exigen?

La convocatoria está dirigida a hombres y mujeres de entre 18 y 40 años, con peso corporal normal (BMI aproximado de 18,4 a 24,9) y que residan habitualmente a baja altitud.

Quedan excluidos fumadores, personas que practiquen entrenamiento de resistencia más de dos veces por semana, quienes sufran hipertensión, tomen medicación crónica (salvo anticonceptivos hormonales), sigan dietas especiales, tengan alergias o intolerancias alimentarias, trastornos de la conducta alimentaria, deficiencia de hierro diagnosticada o hayan pasado noches por encima de los 1,500 metros en las semanas previas al estudio. También se excluye el embarazo.

¿Cuáles son las ventajas de vivir en este entorno de montañas, lagos y glaciares?

El Rifugio Nino Corsi se encuentra en el Parque Nacional del Stelvio, en la Val Martello, rodeado de picos de más de 3,000 metros, glaciares del grupo Ortles-Cevedale, lagos de montaña y cascadas. El aire puro, el silencio y las vistas panorámicas desde la terraza son una de las grandes atracciones.

Los participantes tienen libertad fuera de las mediciones programadas para pasear, disfrutar del paisaje, trabajar a distancia o estudiar, siempre respetando los niveles habituales de actividad física.

Además de la compensación de 400 euros y el todo incluido, la experiencia permite contribuir a la ciencia mientras se vive en uno de los escenarios alpinos más espectaculares de Italia.

¿Ya se había realizado este estudio antes y cuál es el estado actual de las plazas?

La primera edición tuvo lugar en el verano de 2025 en el mismo refugio y con resultados positivos, según reportajes del magazine oficial de Eurac Research. La segunda edición se programó para mediados de agosto a principios de octubre de 2026, con salidas escalonadas.

Sin embargo, el reclutamiento de 2026 se cerró por alta demanda: las plazas se agotaron y Eurac pidió no enviar más candidaturas individuales. La institución recomienda suscribirse a su newsletter para futuras oportunidades.