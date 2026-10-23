El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá un fin de semana marcado por la inestabilidad, con probabilidades de lluvias y temperaturas más bajas a medida que avancen los días.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa precipitaciones desde el viernes y condiciones húmedas durante el sábado y el domingo.

Las mínimas descenderán de los 15 a los 12 grados entre el viernes y el domingo, mientras que las máximas pasarán de los 20 a los 17 grados.

Cómo estará el tiempo en Buenos Aires este viernes 23 de octubre

La jornada del viernes 23 comenzará con chances de chaparrones durante la madrugada, cuando la probabilidad de precipitaciones alcanzará el 70%. La temperatura mínima rondará los 15 grados.

Hacia la mañana y la tarde, el SMN prevé posibilidades de lloviznas de hasta el 40%, con una máxima que llegará a los 20 grados. Por la noche, el cielo permanecerá mayormente nublado y la probabilidad de lluvia caerá al 10%.

El pronóstico del SMN para Buenos Aires anticipa lluvias intermitentes, viento y temperaturas más bajas durante el fin de semana del 23, 24 y 25 de octubre. rawpixel.com / Teddy Rawpixel

Sábado con lloviznas y ráfagas de viento en el AMBA

El sábado 24 continuará la inestabilidad en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Durante la madrugada se espera cielo mayormente nublado, con una mínima de 14 grados.

Para la mañana y la tarde, la probabilidad de lloviznas llegará al 40%, mientras que la temperatura máxima será de 19 grados. Por la noche, el cielo seguirá cubierto y las chances de precipitaciones descenderán al 10%.

El viento también será un factor a tener en cuenta: se pronostican ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, provenientes del sur durante la mañana y del sudeste por la tarde.

Domingo 25: más frío y probabilidades de lluvia durante todo el día

El domingo 25 será el día más fresco del fin de semana. El pronóstico anticipa una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 17, por lo que las marcas térmicas seguirán en descenso respecto del viernes.

Además, se mantendrá la posibilidad de lluvias durante toda la jornada, con una probabilidad de precipitaciones de hasta el 40%. De esta manera, el cierre del fin de semana estará marcado por el cielo inestable y temperaturas más bajas.

Cuánto bajará la temperatura durante el fin de semana

Las temperaturas previstas para el AMBA muestran un descenso progresivo tanto en las mínimas como en las máximas. Entre el viernes y el domingo, la mínima bajará tres grados, mientras que la máxima caerá otros tres .

Este es el detalle de las temperaturas previstas para cada día:

Viernes 23: mínima de 15 grados y máxima de 20.

Sábado 24: mínima de 14 grados y máxima de 19.

Domingo 25: mínima de 12 grados y máxima de 17.

El panorama será de lluvias intermitentes, nubosidad persistente y un descenso gradual de las temperaturas.