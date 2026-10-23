Qué significa la señal de tránsito R.1 de prohibido avanzar

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece las principales normas que deben respetar los conductores para circular por calles, avenidas y rutas de la Argentina.

Entre sus disposiciones, la señalización vial cumple un papel fundamental para ordenar el tránsito, prevenir accidentes y advertir sobre las restricciones que pueden encontrarse durante un recorrido.

En este contexto, reconocer las señales de tránsito es clave para evitar infracciones y maniobras peligrosas.

Qué significa la señal de tránsito R.1 de flecha negra tachada

La señal R1, “No avanzar”, pertenece al grupo de las señales reglamentarias o prescriptivas de prohibición, según el Anexo L (Sistema de Señalización Vial Uniforme) del Decreto 779/95. Indica que está prohibido continuar la marcha de frente en el sentido señalado por la flecha.

Quien la encuentra debe girar o tomar otro camino en ese punto, según los movimientos que permita la intersección. La prohibición se refiere al avance en esa dirección y no significa que la calle completa esté cerrada.

Se reconoce por un círculo de borde rojo con fondo blanco, una flecha negra apuntando hacia arriba y una barra roja diagonal que la atraviesa.

No es lo mismo que “Contramano”

Es común confundir R1 con la señal R2, “Contramano”. Ambas pertenecen al grupo de las prohibiciones, pero regulan situaciones distintas. La R2 prohíbe el ingreso a una calle en sentido contrario al permitido.

La R1, en cambio, prohíbe seguir derecho en un punto determinado, generalmente una intersección, y deja abiertas otras maniobras. Distinguir una de otra evita errores al interpretar el cartel y reduce el riesgo de ingresar a una vía de manera incorrecta.

En dónde puede encontrarse la señal de tránsito

Señal de prohibido avanzar en una ruta. Ilustración IA Chat GPT | El Cronista Audiencias

Suele instalarse en intersecciones donde la organización del tránsito no permite continuar de frente, por ejemplo al final de una calle o donde hay un desvío obligatorio. También puede aparecer en sectores donde el avance en una dirección genera conflictos con otros vehículos.

Por eso es importante observar la ubicación del cartel y hacia dónde apunta la flecha. En algunos casos puede estar acompañada de carteles complementarios que aclaran horarios, días o condiciones específicas, y esos datos forman parte de la indicación.

Por qué es importante respetar la señal

Las señales reglamentarias son órdenes viales, no sugerencias: ignorar una prohibición de avance puede provocar conflictos con otros vehículos, maniobras bruscas y accidentes, tanto para quien conduce como para pasajeros y peatones.

Además, avanzar donde está prohibido constituye una infracción de tránsito que puede derivar en una multa.

Cómo hay que actuar en caso de encontrar la señal R.1

Ante una señal R1, lo fundamental es respetar la restricción y no continuar de frente en el sentido indicado. Para evitar errores, conviene seguir estas recomendaciones: