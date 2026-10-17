Una avalancha en la Cordillera de los Andes, del lado chileno y muy cerca del límite con Mendoza, dejó este sábado tres personas muertas y otras cuatro heridas, según la última información confirmada por la fiscalía de Chile. Además, el Ministerio Público informó que uno de los cuerpos permanece al interior de la laguna y que su recuperación deberá realizarse durante la jornada del domingo.

El desprendimiento de nieve ocurrió alrededor de las 14:45 en el sector de la Laguna del Inca, en las inmediaciones del Centro de Ski Portillo, en la comuna de Los Andes, Región de Valparaíso. El lugar se encuentra sobre la ruta internacional que conecta Chile con Mendoza a través del Paso Internacional Los Libertadores.

De acuerdo con los antecedentes difundidos por organismos de emergencia, un grupo de montañistas fue alcanzado por la avalancha. La masa los arrastró hacia el interior de la Laguna del Inca, donde continuaron las tareas de rescate.

El balance de víctimas fue modificándose durante la tarde a medida que avanzaba el operativo. Los lesionados fueron asistidos por equipos del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) y derivados a centros de salud de la zona.

Cómo ocurrió la avalancha en Portillo

Según información de Carabineros citada por medios chilenos, los excursionistas se dirigían hacia la cima del cerro Los Tres Hermanos cuando llegaron al sector de la península de la Laguna del Inca. En ese momento se produjo el desprendimiento que terminó arrastrándolos hacia el agua.

Las autoridades señalaron además que los afectados eran chilenos y turistas, y que ninguno se encontraba alojado en el Hotel Portillo. El delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, indicó que, según la información proporcionada por el establecimiento, el grupo había sido advertido sobre los riesgos de ingresar al sector.

El alcalde de Los Andes, Manuel Rivera, también confirmó que la zona contaba con señalización que advertía sobre el peligro y que el centro de esquí había cerrado su temporada el 12 de octubre. La propia página de Ski Portillo indica que la temporada 2026 se extendió hasta esa fecha.

La estación había tenido además una temporada excepcional por la cantidad de nieve acumulada. Ski Portillo informa actualmente que durante 2026 se registraron más de 12 metros de nieve caída, una cifra que ayuda a dimensionar las condiciones particulares de la montaña este año.

El operativo de rescate tras la tragedia

Tras recibir el aviso, se desplegó un amplio operativo en la zona cordillerana. Participaron Bomberos, Carabineros, equipos del SAMU, personal de Senapred y el Coordinador del Sistema Integrado Cristo Redentor, además de personal del Hotel Portillo. Carabineros aportó apoyo aéreo mediante una brigada aeropolicial.

Las condiciones del terreno complicaron las tareas de rescate. Un helicóptero del Hotel Portillo fue utilizado para colaborar con la evacuación de los afectados y las autoridades habilitaron el Estadio Municipal de Los Andes para facilitar las operaciones aéreas.

La emergencia se produjo en un punto de la cordillera especialmente relevante para los argentinos, ya que Portillo se encuentra junto a la ruta internacional que une Santiago de Chile con Mendoza a través del Paso Los Libertadores. La Laguna del Inca es, además, uno de los principales atractivos turísticos de esta zona de montaña.