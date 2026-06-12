Ni barcos ni camiones: el túnel bajo los Alpes que cambiará el transporte de mercancías en Europa

En un ambicioso proyecto de ingeniería que está redefiniendo el transporte en Europa, avanza la construcción del Túnel de Base del Mont Cenis, parte fundamental del proyecto Lyon-Turín.

Esta obra promete transformar el movimiento de mercancías entre Francia e Italia, y por extensión en todo el continente, al ofrecer una alternativa ferroviaria más eficiente, rápida y sostenible frente al transporte tradicional por carretera o incluso marítimo.

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El presupuesto millonario y el objetivo principal de la obra de tren

Con toneladas de explosivos y tuneladoras gigantes, el proyecto Lyon-Turín busca unir Europa bajo los Alpes pese a las protestas en el valle. Impulsado por TELT y financiado por la Unión Europea, Francia e Italia, cuenta con un presupuesto de 11 mil millones de euros.

Su objetivo principal es mejorar la conexión ferroviaria del continente y reducir drásticamente las emisiones generadas por el transporte de carga por camiones.

Un récord en construcción bajo los Alpes

Aunque algunos reportes destacan proyectos similares como el Túnel de Base del Brennero (que conecta Austria e Italia con una longitud total de 64 km para el túnel principal y un sistema que supera los 230 kilómetros, incluyendo túneles de servicio y accesos), el Túnel de Base del Mont Cenis se posiciona como una pieza clave en la red transeuropea.

Las obras del Brennero, iniciadas en 2008, ilustran los desafíos técnicos comunes: perforar a más de 1700 metros de profundidad, remover masas de roca de hasta 275 metros de altura y enfrentar la geología alpina con precisión.

En el caso del Lyon-Turín, el enfoque está en crear un corredor eficiente que evite el congestionado tráfico de camiones entre el norte y el sur de Europa.

Al trasladar el transporte de mercancías del camión al tren, se reducirán las emisiones contaminantes, la contaminación sonora en los valles alpinos y la necesidad de nuevas carreteras que fragmentan hábitats naturales sensibles.

Las ventajas para el transporte de mercancías

Este túnel no es solo un paso bajo los Alpes, sino parte de un corredor estratégico que garantiza el flujo de mercancías incluso ante interrupciones en otras rutas.

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Ofrecerá una conexión ferroviaria más rápida y con mayor capacidad, optimizando la logística continental y fortaleciendo los lazos comerciales. En 2026, mientras proyectos como el Brennero se acercan a etapas finales, el mundo observa con interés cómo estas megaobras redefinen la eficiencia del transporte europeo.

Gigantescas tuneladoras, algunas de hasta casi 20 metros de altura y cientos de metros de longitud, con miles de caballos de potencia, son protagonistas.

Empresas europeas líderes, como Herrenknecht, suministran tecnología de vanguardia fabricada en el continente, con participación de múltiples países. Esto representa un esfuerzo conjunto europeo que genera orgullo y demuestra la capacidad industrial del bloque.

Los desafíos que enfrenta la obra

Sin embargo, el avance no está exento de controversia. En el valle, el proyecto Lyon-Turín ha generado divisiones y protestas por sus posibles impactos ambientales, sociales y económicos locales.

A pesar de ello, los impulsores destacan los beneficios a largo plazo: menor congestión vial, protección de ecosistemas al evitar más carreteras y un paso decisivo hacia un transporte más verde.