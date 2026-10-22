El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro empataron por primera vez en 50% de los votos válidos en la serie de encuestas de Datafolha posterior a la primera vuelta. El estudio se publicó este jueves, a tres días del balotaje previsto para el domingo 25 de octubre.

El resultado marca un cambio en la tendencia de las últimas semanas. En la primera medición de esta etapa, difundida el 8 de octubre, Flávio aventajaba a Lula por cuatro puntos, con un 52% frente a un 48%. Una semana después, la diferencia se había reducido a dos puntos: 51% contra 49%.

En la nueva encuesta, ambos candidatos quedaron igualados en 50%. Entre las dos últimas mediciones, Lula subió un punto y Flávio retrocedió uno. El cambio eliminó la ventaja que mantenía el senador, aunque el resultado debe leerse dentro del margen de error de dos puntos porcentuales.

La medición de votos totales presenta un escenario diferente, aunque también ajustado. Flávio Bolsonaro reúne el 47% de las intenciones de voto y Lula, el 46%. En tanto, un 5% de los consultados afirmó que votará en blanco o nulo y un 2% todavía no definió su elección.

La diferencia entre ambos indicadores está en qué respuestas se contabilizan. Los votos válidos excluyen los sufragios en blanco y nulos, además de los indecisos en la estimación de la encuesta. Es el criterio que utiliza la Justicia Electoral brasileña para determinar el resultado oficial de los comicios.

Pese al empate en intención de voto válida, la percepción sobre quién tiene más posibilidades de ganar continúa favoreciendo al senador. Según los datos difundidos por medios brasileños, el 53% considera que Flávio tiene más chances de imponerse, frente al 39% que señala a Lula como favorito. Además, el 94% de los encuestados aseguró que ya decidió su voto.

Con el balotaje cada vez más cerca, la encuesta refleja una competencia que se estrechó durante las últimas dos semanas. El empate no significa que Lula haya revertido la elección, pero sí que la ventaja de Flávio registrada en las mediciones anteriores desapareció en el último relevamiento de Datafolha.