Comprar por internet ya no consiste únicamente en buscar un producto específico. Cada vez más plataformas incorporan herramientas que ayudan a descubrir nuevas opciones durante el recorrido, tomando como referencia las decisiones de miles de usuarios que compran todos los días.

En los principales Marketplace del mundo, la inteligencia artificial comenzó a utilizarse para identificar tendencias de consumo y destacar aquellos productos que generan mayor interés en cada momento. El objetivo es facilitar la exploración del catálogo sin obligar al usuario a recorrer cientos de artículos.

Con esa premisa, COTO incorporó un espacio dentro de su tienda online donde reúne los productos más elegidos por la comunidad. La propuesta funciona como una vidriera dinámica que cambia según el comportamiento de compra de los clientes y permite descubrir artículos populares desde el inicio de la navegación.

Los productos más elegidos pasan a ocupar un lugar destacado

El carrusel aparece en la página principal y reúne productos que concentran un alto nivel de interés entre los usuarios de la plataforma. Además de servir como referencia para quienes todavía no definieron completamente su compra, también permite conocer tendencias de consumo y encontrar alternativas que quizás no estaban previstas al comenzar el recorrido.

En COTO encontrá los productos más buscados que marcan tendencias y orientan la compra. (foto: Freepik) Anna Zielinska

La herramienta complementa el resto de las funciones inteligentes incorporadas por COTO, como el buscador basado en inteligencia artificial y las recomendaciones personalizadas. Mientras esas soluciones responden a los intereses particulares de cada usuario, este módulo muestra el comportamiento general de la comunidad.

El comercio electrónico avanza hacia experiencias donde la información deja de ser estática. En lugar de mostrar siempre el mismo catálogo, las plataformas utilizan datos actualizados para reorganizar la oferta y destacar aquello que resulta más relevante según el momento.

La inteligencia artificial también ayuda a descubrir productos

Para muchos usuarios, una compra comienza sin una lista completamente definida. En esos casos, conocer cuáles son los artículos más elegidos puede servir como punto de partida para encontrar ofertas, incorporar nuevos productos o resolver necesidades que todavía no habían sido consideradas.

Con esta propuesta, COTO busca combinar personalización y tendencias en una misma experiencia. La inteligencia artificial y el análisis de datos permiten que la plataforma evolucione constantemente y ofrezca un recorrido más dinámico, donde descubrir productos resulta tan simple como encontrarlos.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.