El túnel de 40 kilómetros que atraviesa montañas y lleva más de dos décadas en construcción: el impactante motivo por el que no se termina.

Después de más de 20 años de construcción, el proyecto ferroviario que conectará Lyon, en Francia, con Turín, en Italia, continúa enfrentando obstáculos que impiden fijar una fecha cercana para su finalización. La obra, considerada una de las más importantes del continente, busca transformar el transporte de cargas y pasajeros a través de los Alpes, pero todavía arrastra dificultades que retrasan su desarrollo.

El gigantesco túnel ferroviario ya acumula decenas de kilómetros excavados y moviliza a miles de trabajadores en distintos frentes de obra. Sin embargo, el desafío no se limita a perforar la montaña: la infraestructura complementaria y el elevado costo económico mantienen al proyecto lejos de completarse.

Las razones que mantienen demorada una obra histórica

La construcción comenzó con un presupuesto muy inferior al actual, pero el paso del tiempo y la complejidad técnica hicieron que la inversión prevista se multiplicara. Mientras el tramo principal avanza bajo la gestión de la sociedad franco-italiana TELT, todavía resta resolver cómo se financiarán los accesos ferroviarios, especialmente del lado francés.

Se estima que el proyecto generará cerca de 37 millones de toneladas de roca (Fuente: Pixabay). Pixabay

El principal inconveniente radica en que el túnel podría estar listo antes que las conexiones necesarias para aprovechar todo su potencial. De hecho, mientras Italia proyecta tener su red preparada para la inauguración, Francia todavía analiza cómo afrontar una inversión adicional de miles de millones de euros para modernizar los enlaces hacia Lyon.

Los desafíos técnicos que complican el avance del túnel

Además del aspecto económico, la obra enfrenta dificultades relacionadas con la enorme cantidad de material que debe retirarse durante la excavación. Se estima que el proyecto generará cerca de 37 millones de toneladas de roca, un volumen que obliga a desarrollar complejas tareas de transporte, almacenamiento y reutilización en ambos lados de la frontera.

Otro obstáculo es que parte del material extraído presenta características químicas que impiden reutilizarlo de forma convencional para fabricar hormigón, por lo que fue necesario desarrollar soluciones específicas para aprovechar una parte de esos residuos y reducir su impacto ambiental.

Pese a estos inconvenientes, las excavaciones continúan con varias tuneladoras trabajando en simultáneo y el objetivo sigue siendo habilitar el túnel hacia 2033. No obstante, especialistas advierten que su verdadero rendimiento dependerá de que las conexiones ferroviarias pendientes también estén terminadas, ya que de lo contrario una infraestructura de escala mundial podría quedar limitada por una red ferroviaria mucho más antigua.