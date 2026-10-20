Cada vez más viajeros aventureros adoptan la modalidad de voluntariado, la cual permite conocer un lugar a bajo costo con respecto a la manera tradicional.

En la mayoría de los casos, esta modalidad funciona de la siguiente manera: el anfitrión ofrece un espacio para vivir con ciertas comodidades durante un tiempo determinado a cambio de que la persona colabore con el lugar una determinada cantidad de horas a la semana.

En este caso, en la plataforma Workaway está publicada la oportunidad de vivir en un pueblo de montaña llamado Villa Meliquina, a 40 kilómetros de San Martín de los Andes , a cambio de colaborar con la cabaña, la huerta orgánica y el jardín del anfitrión

Cómo es el voluntariado a 40 kilómetros de San Martín de los Andes

Según la publicación de Workaway, el anfitrión vive con su familia en Villa Meliquina, un pueblo de montaña ubicado a 40 kilómetros de San Martín de los Andes y a 1.100 metros del Lago Meliquina.

La propuesta consiste en colaborar con una familia que tiene una casa de té. El voluntario deberá colaborar con:

Trabajar en la huerta orgánica, con deshierbe y compost.

Cuidar del jardín y del césped.

Acomodar leña y ordenar materiales del terreno.

Limpiar la cocina y los espacios comunes de la cabaña.

Buscan voluntarios para vivir cerca de un lago y a 40 kilómetros de San Martín de los Andes: deberán colaborar con una cabaña, una huerta orgánica y el jardín Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

A cambio, el anfitrión ofrece los siguientes beneficios:

Alojamiento en una cabaña que anteriormente funcionaba como casa de té, con cocina, baño con ducha de agua caliente y estufa a leña.

Insumos para cocinar , como verduras, frutas, carne, panificados y legumbres, aunque sin lácteos.

Acceso a internet, aunque el perfil señala que la conexión es limitada.

Cuáles son las fechas disponibles para el alojamiento y cómo postularse

La publicación ofrece distintas fechas para recibir voluntarios desde octubre de 2026 hasta marzo de 2027, con estadías de aproximadamente 15 días. La disponibilidad varía según se trate de una persona o de una pareja.

Las otras fechas más próximas son:

22 de octubre al 8 de noviembre : una persona

28 de octubre al 12 de noviembre : una pareja o una persona

16 de noviembre al 1 de diciembre : una persona o pareja

20 de noviembre al 6 de diciembre: una pareja

El interesado deberá buscar la propuesta que figura en la página oficial de Workaway, donde deberá registrarse con sus datos personales y postularse. Por último, deberá esperar que el anfitrión lo acepte en la fecha prevista.

En este sentido, es importante aclarar que hay varios gastos que corren por cuenta del voluntariado. Tanto el viaje hasta Villa Meliquina como el seguro de viaje, el transporte interno y la visa, en caso de que sea necesaria, son gastos que deberá pagar el interesado.

En conclusión, la oportunidad puede resultar atractiva para quienes buscan desconectarse, disfrutar de la naturaleza y conocer la Patagonia mientras colaboran con las tareas cotidianas de una familia.