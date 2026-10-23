Una propuesta atípica de voluntariado internacional despertó el interés de aquellos ciudadanos del mundo que buscan emigrar y atravesar sus primeras experiencias temporales afuera en uno de los paisajes más atractivos de Centroamérica: Costa Rica.

La convocatoria, publicada en la plataforma Volunteer World, está dirigida a mayores de 16 años que estén dispuestos a sumarse a un centro de rescate de fauna, en el que se encuentran incluidos los osos perezosos. No establece restricciones de nacionalidad y permite vivir por hasta 12 semanas con alojamiento y comidas incluidos.

Sin embargo, participar requiere abonar una tarifa semanal y cumplir con una serie de tareas vinculadas con la alimentación, la limpieza y la rehabilitación de los animales.

Voluntariado en Costa Rica: cuánto cuesta una semana para cuidar osos perezosos

La propuesta se encuentra publicada en la plataforma Volunteer World y corresponde al programa Animal Wildlife Rescue, ubicado en Guácima, Costa Rica.

Según la información disponible, el precio de referencia que deben abonar para hacer el voluntariado es de 440 euros por semana, con estadías que pueden extenderse entre una y 12 semanas.

El programa busca voluntarios para colaborar con el rescate y la rehabilitación de animales heridos o desplazados, como los osos perezosos, con el objetivo de devolverlos a sus hábitats naturales cuando sea posible.

La propuesta se encuentra publicada en la plataforma Volunteer World y corresponde al programa Animal Wildlife Rescue, ubicado en Guácima, Costa Rica. (Foto: Magnific) Magnific

Entre las especies que forman parte del centro, se encuentran:

Osos perezosos.

Monos y kinkajús.

Ocelotes y coatíes.

Ciervos.

Guacamayas y otras aves exóticas

La tarifa incluye los servicios principales durante la estadía, aunque hay gastos que deben contemplarse por separado, como los pasajes aéreos, el seguro de viaje y el traslado desde el aeropuerto . El precio final debe confirmarse al seleccionar las fechas de participación.

Alojamiento, comida e internet: qué ofrece el programa para voluntarios

Uno de los principales atractivos de la propuesta es que los participantes cuentan con alojamiento y las tres comidas diarias: desayuno, almuerzo y cena.

El centro también contempla alternativas alimentarias para vegetarianos, veganos, personas con intolerancia al gluten y quienes tienen alergias.

Las opciones de hospedaje incluyen habitaciones compartidas y otras modalidades, como habitaciones individuales y casas familiares, sujetas a las condiciones disponibles.

Por su parte, en lo que respecta al acceso a internet, está contemplado, aunque la plataforma aclara que es limitado dentro del lugar del proyecto.

Además del trabajo con los animales, los voluntarios pueden disfrutar y participar de actividades nocturnas gratuitas organizadas por los coordinadores, como fogatas, juegos, karaokes y clases de baile.

El programa también ofrece excursiones semanales a distintos puntos turísticos de Costa Rica, entre ellos:

La playa Jacó.

El Parque Nacional Manuel Antonio.

El bosque nuboso de Monteverde.

El volcán Arenal.

¿Cómo postularse al voluntarias en Costa Rica y cuáles son los requisitos?

Para participar es necesario tener al menos de 16 años al comenzar el programa, contar con conocimientos básicos de inglés y pagar la cuota por la cantidad de días del programa.

La convocatoria, en este sentido, no establece restricciones por nacionalidad y está abierta a personas que viajen solas, parejas, familias y grupos.

Entre las principales responsabilidades con las que contarán, se encuentran:

Preparar la comida y colaborar con la alimentación de los animales.

Limpiar los recintos donde permanecen los ejemplares.

Preparar juguetes y actividades de enriquecimiento ambiental.

Colaborar con el equipo veterinario en las tareas previstas para cada grupo.