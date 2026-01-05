El juicio contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comenzó este lunes en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, una de las jurisdicciones federales más influyentes de Estados Unidos.

El proceso estará a cargo del juez Alvin K. Hellerstein, de 92 años, quien asumió la conducción del caso tras la detención del exmandatario venezolano en un operativo realizado por autoridades estadounidenses en territorio venezolano.

Alvin Hellerstein, el juez que juzgará por narcoterrorismo a Nicolás Maduro

Maduro enfrenta cargos por narcoterrorismo, acusado de utilizar estructuras estatales para facilitar el ingreso de grandes cargamentos de cocaína a Estados Unidos durante más de dos décadas. La primera audiencia se desarrolla en Manhattan, bajo estrictas medidas de seguridad.

Alvin K. Hellerstein: trayectoria y antecedentes judiciales

Hellerstein nació en Nueva York en 1933 y se graduó en la Universidad de Columbia. Inició su carrera en el Cuerpo de Auditores Generales del Ejército de Estados Unidos, donde se desempeñó entre 1957 y 1960. Posteriormente ejerció la abogacía privada hasta que, en 1998, fue designado juez federal por el entonces presidente Bill Clinton.

En 2011 asumió el estatus de magistrado sénior, aunque continuó al frente de causas de alto impacto. A lo largo de su trayectoria, intervino en procesos vinculados con terrorismo, seguridad nacional, disputas financieras y demandas civiles de gran repercusión pública.

Entre los casos más notorios que pasaron por su juzgado figuran las reclamaciones por daños derivados del atentado contra las Torres Gemelas del 11 de septiembre, el proceso contra el productor Harvey Weinstein y la liberación de Michael Cohen, exabogado de Donald Trump, por vulneración de derechos constitucionales.

Casos emblemáticos del juez Hellerstein: de Shakira a Vicentín

Uno de los fallos más recordados del magistrado fue el litigio iniciado por la discográfica Mayimba Music contra Shakira y Sony Music, por la canción “Loca”.

Hellerstein consideró que el tema era una copia ilegal de una obra previa, aunque limitó la condena únicamente a la discográfica, al entender que la cantante desconocía el origen del material.

Nicolas Maduro, capturado por Estados Unidos

También tuvo un rol clave en el proceso judicial impulsado por el Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional contra la empresa argentina Vicentín, en el marco de una investigación para rastrear transferencias al exterior luego del default de la cerealera.

En 2012, el juez habilitó una demanda millonaria de los propietarios del World Trade Center contra las aerolíneas involucradas en los atentados del 11 de septiembre, permitiendo que avanzara un reclamo por 2.800 millones de dólares.

Vínculos previos con causas del chavismo Hellerstein también interviene en otra causa sensible vinculada al chavismo: la que investiga a Hugo Armando “Pollo” Carvajal, exjefe de inteligencia venezolano, procesado por delitos de narcotráfico ante la Justicia federal de Nueva York. Carvajal se declaró culpable de cuatro cargos relacionados con narcoterrorismo y su testimonio será clave en el juicio contra Maduro.

El magistrado dictó resoluciones en expedientes relacionados con políticas migratorias, frenando expulsiones al sostener que los extranjeros debían ser informados con antelación y contar con una instancia formal para ejercer su defensa.

El caso judicial de Nicolás Maduro

El juicio contra Nicolás Maduro se desarrolla en el Distrito Sur de Nueva York, tribunal que tramita causas de alto impacto vinculadas con seguridad nacional, terrorismo y criminalidad internacional. La acusación federal sostiene que Maduro enfrenta cargos graves que incluyen narcotráfico, corrupción gubernamental y delitos vinculados al terrorismo.

Nicolás Maduro siendo trasladado a la DEA

Según la fiscalía, el exmandatario habría articulado un esquema estatal destinado al envío de cocaína hacia Estados Unidos durante más de veinte años. El proceso judicial se perfila como uno de los más relevantes de las últimas décadas en la jurisdicción federal estadounidense.