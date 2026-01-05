La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, extendió este domingo una invitación al gobierno de Donald Trump para trabajar en una “agenda de cooperación” bilateral, apenas un día después de la operación que capturó a Nicolás Maduro y lo trasladó a una prisión estadounidense.

El gesto diplomático se produjo en medio de crecientes tensiones con Washington y tras revelaciones del propio Trump sobre contactos directos con la líder chavista.

“Extendemos la invitación al Gobierno de los EE.UU. a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera”, señaló Rodríguez en un comunicado publicado en Telegram.

La funcionaria firmó el mensaje como presidenta encargada, aunque todavía no ha participado en una ceremonia pública de juramentación que la legitime formalmente en el cargo.

El mensaje llegó después de que Rodríguez presidiera un Consejo de Ministros en el que participaron figuras clave del régimen chavista, incluyendo al ministro de Defensa Vladimir Padrino López y al titular de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

Las imágenes del encuentro fueron transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), mostrando una aparente continuidad institucional tras la caída de Maduro.

El sábado, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ordenó que Rodríguez asumiera el cargo de presidenta encargada tras la captura de Maduro, aunque no precisó una fecha para el acto de juramentación.

El Parlamento venezolano, institución ante la cual debe juramentarse el primer mandatario del país, tampoco convocó públicamente a esta ceremonia hasta el momento.

Rodríguez reafirmó en su comunicado la vocación de paz de Venezuela y expresó que el país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional.

“Presidente Donald Trump: nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra. Ese ha sido el predicamento del presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento”, añadió la funcionaria, quien expresó su sueño de que Venezuela se convierta en una “gran potencia” donde todos sus ciudadanos puedan encontrarse.

Trump amenaza con un segundo ataque si Venezuela “no cumple”

La respuesta de Washington fue ambivalente y cargada de advertencias. Si bien Trump reveló que mantiene comunicación con Rodríguez y considera reabrir la embajada estadounidense en Caracas, el mandatario estadounidense también dejó clara su postura dominante sobre la situación venezolana.

“Lo que necesitamos es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo”, declaró Trump este domingo.

El presidente especificó que ese “acceso total” incluye las infraestructuras del país, argumentando que “las carreteras no se construyen y los puentes se están cayendo”. “Estamos a cargo”, enfatizó Trump, quien reiteró varias veces que su equipo de confianza gobernará el país para garantizar un proceso de transición.

Las amenazas se endurecieron cuando Trump, según informó la agencia EFE, advirtió de regreso a la Casa Blanca a bordo del Air Force One que si las autoridades venezolanas “no cumplen” habrá un segundo ataque dentro de Venezuela.

“Seguimos preparados”, aseguró el presidente estadounidense. Al ser preguntado sobre si ese segundo ataque está descartado con Maduro en prisión y Rodríguez al mando, Trump fue tajante: “No, no lo está. Si no cumplen, lanzaremos un segundo ataque”.

El republicano tampoco descartó la posibilidad de desplegar tropas estadounidenses en territorio venezolano, señalando que “depende de lo que suceda y depende un poco de la nueva Administración, por así decirlo”.

En una entrevista con el semanario The Atlantic, Trump advirtió que si Rodríguez “no hace lo correcto” le espera un futuro “peor” que el de Maduro.

Sobre el término “secuestro” que Rodríguez empleó en un discurso televisado para calificar la operación contra Maduro, Trump se limitó a señalar que “no es un término inapropiado”, según consignó EFE.

La crisis venezolana entra así en una nueva fase de incertidumbre, con un gobierno interino que busca tender puentes diplomáticos mientras enfrenta la presión de una administración estadounidense que exige “acceso total” a los recursos del país y no descarta nuevas acciones militares.