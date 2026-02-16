Once días después de que el hombre fuerte de Venezuela, Nicolás Maduro, fuera capturado por las fuerzas especiales estadounidenses, el periodista Ramón Centeno fue liberado de una prisión en Caracas donde fue torturado durante más de cuatro años. Herido en un accidente de tráfico antes de su detención y al que se le negó repetidamente tratamiento médico, ahora utiliza una silla de ruedas y necesita cirugía en la espalda y las piernas. “Estuve postrado en cama durante cuatro años y solo me llevaban al baño unas pocas veces al día porque me daba vergüenza seguir pidiendo ayuda a mis compañeros de prisión”, dijo el periodista, que fue detenido en 2022 tras intentar entrevistar a personas capturadas en una redada contra el narcotráfico. El jueves (febrero 13), Día de la Juventud del país, Centeno se unió a cientos de personas en una manifestación a favor de la democracia en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, que se extendió desde el frondoso campus hasta las calles circundantes, sin que los agentes de policía cercanos les molestaran, ya que se dedicaban a desviar el tráfico. “No tenemos miedo”, coreaba la multitud, en una escena impensable hace solo unas semanas, cuando Maduro aún ejercía un control férreo sobre el país rico en petróleo. “Son jóvenes que durante mucho tiempo estuvieron sometidos, silenciados”, dijo Centeno, quien, según las condiciones de su libertad, debe presentarse ante las autoridades cada 30 días. “Ahora están dejando atrás el miedo y lo están demostrando”. Desde el 3 de enero, cuando Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados a Estados Unidos para enfrentarse a cargos de tráfico de drogas, el aparato represivo que formaba parte de la vida cotidiana en Venezuela está mostrando los primeros signos de debilitamiento. Se ha liberado a cientos de presos políticos, se han tolerado las protestas y la legislatura, en la que el partido socialista gobernante tiene una amplia mayoría, está sopesando una ley de amnistía que perdonaría los delitos políticos cometidos durante los 27 años de gobierno socialista revolucionario desde la elección en 1999 del difunto populista Hugo Chávez. Mientras que las vallas publicitarias que piden el regreso de Maduro y Flores a Venezuela se alinean en las autopistas de la capital, en las calles y en las oficinas de abajo, los caraqueños se muestran cautelosamente optimistas. “Esto es un avance, o al menos un cambio con respecto a la situación en la que nos encontrábamos el día antes de la captura de Maduro”, afirmó Óscar Murillo, coordinador del grupo de derechos humanos Provea, con sede en Caracas. “Si logramos restablecer la disidencia y el pluralismo sin acoso ni intimidación, entonces será posible un debate público genuino sobre el futuro del país”. Supervisando el país bajo la fuerte presión de Washington se encuentra la presidenta interina Delcy Rodríguez, una izquierdista de toda la vida que fue vicepresidenta de Maduro y se ganó una reputación de pragmatismo en un régimen que recompensaba abiertamente la pureza ideológica. Horas después de la captura de Maduro, Rodríguez recibió el respaldo del presidente Donald Trump para impulsar reformas políticas y económicas, incluida una nueva ley de hidrocarburos, con el fin de reactivar el deteriorado sector petrolero del país. Junto a Rodríguez en el palacio presidencial de Miraflores el miércoles, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo: “Queremos liberar al pueblo y a la economía venezolanos”. Murillo afirmó que Rodríguez y sus aliados pueden llevar a cabo esas reformas porque el país se encuentra en un espacio “de facto” inexplorado, abierto por la repentina destitución de Maduro. “Nadie cuestiona la lógica de pedir la stabilización, pero es precisamente por eso que la realidad ‘de facto’ corre el riesgo de prevalecer sobre lo que es legal y constitucional, y sin plazos establecidos”, dijo. “La pregunta, entonces, es: ¿cuándo volveremos a la Constitución?” Cuando se le preguntó si habría elecciones “libres y justas” durante una entrevista con la NBC emitida el jueves, Rodríguez respondió: “Sí, absolutamente sí”. “Sabemos que tendremos elecciones en las que los venezolanos se sentirán completamente identificados con las elecciones y el proceso”, dijo Rodríguez, y añadió que el país debe estar “libre de sanciones... y no verse socavado por el acoso internacional y el hostigamiento de la prensa internacional”. Desde que Maduro y Flores fueron capturados, Washington ha comenzado a retirar las sanciones al sector de los hidrocarburos del país. “Estoy aquí manifestándome por la paz y la libertad”, dijo el bombero jubilado Víctor Colina, en la protesta universitaria, que contó con el apoyo de profesores, jubilados, activistas y familiares de presos políticos. “El país ha cambiado y este gobierno represivo está desapareciendo”. Algunos manifestantes ondeaban banderas estadounidenses junto a las venezolanas, mientras que otros llevaban retratos de los que aún permanecen encarcelados. El mes pasado, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de Delcy, dijo que se liberaría a un “número significativo” de presos, y el 6 de febrero anunció que “todos los detenidos” serían liberados el día en que se aprobara la ley de amnistía. El jueves, un pequeño grupo de legisladores de la oposición solicitó una modificación del texto del proyecto de ley que obligaría a los solicitantes de amnistía a “entregarse” a la ley, lo que podría exponerlos a admitir delitos que no cometieron. Según el grupo de derechos humanos Foro Penal, a fecha de 9 de febrero había 644 presos políticos en Venezuela. El Gobierno también se ha comprometido a transformar El Helicoide, un centro comercial inacabado que se utilizaba como centro de tortura, en un centro comunitario. Cada noche, los familiares han celebrado vigilias frente a las cárceles y centros de detención de todo el país. El sábado por la mañana, en las instalaciones policiales de la Zona 7 de Caracas, los familiares se unieron a sus seres queridos encarcelados en una huelga de hambre para presionar por su liberación inmediata. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, declaró al FT que, “en medio del sufrimiento que (la captura de Maduro) ha causado, se abre una puerta a una gran victoria en Venezuela para la paz, la justicia y los derechos humanos”. Saab afirmó que la mayoría de los encarcelados habían cometido delitos violentos, incluso durante las oleadas de protestas contra el Gobierno, como la de 2024, cuando Maduro fue declarado vencedor en unas elecciones que, según muchas acusaciones, había amañado. Saab se negó a comentar si se permitiría a María Corina Machado, la líder más destacada de la oposición, volver a entrar en Venezuela. Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz el año pasado, fue inhabilitada para presentarse a las elecciones de 2024 contra Maduro, aunque organizó un recuento paralelo de votos verificado de forma independiente que mostró que su sustituto, Edmundo González, ganó por un margen de dos a uno. Cientos de personas fueron detenidas durante una brutal represión de las protestas que estallaron tras las elecciones, lo que provocó que González huyera a España y Machado se escondiera en Venezuela. Ella se marchó a Noruega para recoger su Premio Nobel en diciembre y no ha regresado. “No tengo nada que decir sobre su caso concreto, ni sobre el de ninguna otra persona en el exilio”, afirmó Saab, que tiene en su escritorio una estatuilla de Chávez con la mano extendida hacia el cielo, junto a otra de Jesús cargando con la cruz. “Existe un principio constitucional según el cual una persona que sea objeto de una investigación y se encuentre fuera del país debe, como mínimo, entregarse a las autoridades y dar explicaciones ante un tribunal”, afirmó Saab, mientras el ruido de una marcha juvenil progubernamental llegaba a su oficina en un penthouse. Una encuesta realizada esta semana por Gold Glove Consulting reveló que Machado obtendría una victoria aplastante en unas nuevas elecciones, con un 67 % a su favor frente al 25 % de Rodríguez. El 72 % de los encuestados consideraba que Venezuela avanzaba en una dirección positiva tras la captura de Maduro. “No estaríamos aquí hoy hablando de una ley de amnistía si no fuera por lo que ocurrió el 3 de enero, que llevó al Gobierno a la mesa de negociaciones”, declaró Henrique Capriles, legislador de la oposición, al FT en su oficina, situada en un antiguo complejo comercial y empresarial al este de Caracas. “Pero no habría llegado a eso si Maduro no hubiera robado las elecciones en 2024”. Capriles dijo que, si bien se están logrando avances en la apertura del sector petrolero, las instituciones del país, corrompidas durante más de un cuarto de siglo de gobierno chavista, deben reformarse y debe establecerse una hoja de ruta hacia las elecciones. Al mismo tiempo, Capriles señaló que es necesario elevar el nivel de vida en un país del que huyeron alrededor de 8 millones de personas durante los 13 años de mandato de Maduro, en medio de episodios de hiperinflación y escasez de alimentos y medicinas. En la manifestación al otro lado de la ciudad, Rosa Rivas, que trabaja en la universidad, dijo que, si bien la captura de Maduro “nos devolvió la esperanza”, es Machado quien “debe liderar este proceso, ya que es en ella en quien confiamos”. Rosaura Segovia, que llevaba un cartel agradeciendo a Trump, dijo que el cambio en Venezuela habría sido “imposible” sin los Estados Unidos, y que esperaba que la administración de Washington mantuviera la presión sobre Rodríguez. A pocos pasos de allí, los manifestantes abrazaron a Centeno en señal de solidaridad y posaron con él para las fotos. Cerca de allí, un espectador filmaba la manifestación con su teléfono, en medio de sospechas de que estaba informando a las autoridades. “Este momento es histórico por derecho propio, dadas las condiciones actuales del país y la encrucijada política”, dijo Centeno, mientras la multitud marchaba a su alrededor. “Es un momento difícil e intenso desde el punto de vista social y político, pero los jóvenes están ahí, al timón, buscando refundar la república”.