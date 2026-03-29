El presidente derrocado de Venezuela Nicolás Maduro llamó “a la paz y a la unión nacional” a la par que aseguró estar “firme y sereno” en el primer mensaje público desde su captura por parte de Estados Unidos y posterior extradición a ese país el pasado 3 de enero. Este sábado, dos días después de su primera audiencia ante la Corte que lo juzga en Nueva York, el dictador y su esposa, la diputada Cilia Flores, también detenida, compartieron un mensaje en las cuentas de X y Telegram del exmandatario. “Hoy más que nunca llamamos a seguir consolidando la paz del país, la unión nacional, la reconciliación, el perdón y el reencuentro entre todos y todas. Que nadie se aparte del camino del diálogo, de la convivencia y del respeto”, plantearon. Aseguraron estar “bien, firmes, serenos y en oración permanente” y agradecieron el apoyo recibido a través de mensajes y cartas durante su encarcelamiento, reconociendo especialmente a la población venezolana por “tanta fortaleza, tanta valentía y tanta solidaridad”. Tras la comparecencia de Maduro y Flores ante el tribunal competente de Nueva York el pasado jueves, el juez federal descartó desestimar el caso de narcotráfico por el cual se encuentran detenidos. Cabe recordar que Maduro enfrenta cuatro cargos, incluyendo conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína. Flores, por su parte, está acusada de delitos relacionados con la conspiración de tráfico de drogas y posesión de armas. El día de la audiencia de juicio coincidió con la llegada a Washington de una delegación enviada por la presidenta a cargo de Venezuela, Delcy Rodríguez, para fortalecer los vínculos con la administración de Donald Trump, y retomar la presencia diplomática en Estados Unidos.