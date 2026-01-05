Nicolás Maduro enfrenta una fuerte presión de Estados Unidos y Donald Trump (Fuente: archivo).

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos este sábado, el Consejo Federal de Suiza anunció que congeló todos los activos que el presidente venezolano mantiene en Suiza.

El objetivo, señalaron en un comunicado difundido este lunes, es "prevenir la salida de cualquier activo ilícito de Venezuela“.

El Consejo Federal suizo, el órgano ejecutivo de la nación, señaló que tomó esta decisión de conformidad con la legislación federal pertinente.

Además de Maduro, también se congelaron los activos de distintas personas asociadas al detenido. Sin embargo, el comunicado señala que la medida no afecta a ningún miembro del actual Gobierno venezolano.

El texto precisa que la congelación de los activos entra en vigor de manera inmediata y tendrá una validez de cuatro años, salvo nueva notificación.

Además, desde el Consejo señalaron que, en caso de que las investigaciones en torno a Maduro determinen que los fondos fueron adquiridos de manera ilícita, “Suiza se esforzará por utilizarlos en beneficio del pueblo venezolano”.

De acuerdo con el comunicado, Suiza sigue de cerca la evolución de la situación en Venezuela y ha llamado a la desescalada, la moderación y al pleno respeto del derecho internacional.

La decisión se tomó a horas de que comience la comparecencia de Nicolás Maduro frente al tribunal de Nueva York que lo juzgará por presunto “narcoterrorismo”.

En particular, se acusa al venezolano de “conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos”.

Mientras tanto, en Venezuela una nueva Asamblea Nacional iniciará este lunes sus funciones. Allí, la vicepresidenta Delcy Rodríguez tomará juramento como la nueva dirigente interina de la nación ante la “ausencia forzada” de Maduro, tal como lo ordenó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).