A sus 46 años, Macaulay Culkin volvió a ponerse en papel Kevin McCallister de Mi Pobre Angelito: cómo fue el nostálgico comercial navideño para una reconocida empresa internacional.

La última vez que Macaulay Culkin se puso en la piel de Kevin MacCallister fue en 1992 cuando se estrenó Home Alone 2 (Mi Pobre Angelito), un clásico para épocas navideñas y amantes del cine de los noventa.

Sin embargo, para estas fiestas el actor de 46 años volvió a interpretar a aquel niño, pero esta vez para una reconocida marca de hamburguesas a nivel internacional.

Macaulay Culkin volvió a ponerse en papel Kevin McCallister de Mi Pobre Angelito para una publicidad

La publicidad comienza con la advertencia de que todos los restaurantes se mantendrán cerrados por una fuerte nevada.

El actor llega al restaurante de McDonald’s totalmente vacío y se pregunta dónde están todos. “Hice que todos desaparezcan”, señala y luego remata con un guiño a la película: “Otra vez”.

En ese momento aprovecha para ponerse el uniforme de la famosa cadena; simula que es cajero y que prepara pedidos de helados, papas fritas y hamburguesas; baila por el lugar e interactúa con él mismo.

Por último, el actor promocionó el nuevo combo Home Alone Meal que viene con medias navideñas con características de la película.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que retoma el papel para una publicidad. En 2018 lo hizo en un comercial de Google Assistant y en noviembre de 2025 en la campaña Home But Not Alone, de la empresa Home Instead, donde un Kevin adulto cuida a su madre.

La película, dirigida por Chris Columbus, se estrenó en 1990 y fue la segunda más taquillera de ese año, con 476 millones de dólares en todo el mundo.

A más de 30 años del estreno de su primera película, muchas familias deciden poner la película para épocas navideñas, ya que la película está ambientada en esta etapa del año.

Qué incluye el menú Home Alone Meal de McDonald’s

La propuesta de edición limitada estará disponible desde el 1 de diciembre de 2026 en restaurantes participantes de Estados Unidos, hasta agotar stock.

El combo incluye:

Medias coleccionables de cuatro diseños: Kevin, Birdie, Grimace y Hamburglar.

Little Nero’s Pizza McShaker Fries , papas con condimento inspirado en la pizza de queso de la película.

Salsa Lovely Cheese Pizza , para acompañar McNuggets o tiras de pollo.

Everything Sundae McFlurry , con helado de vainilla, chocolate caliente, Oreo y M&M’s, que se vende por separado.

Caja con diseño de la casa McCallister, según informó el reconocido restaurante.

Además, McDonald’s organiza el Home Alone Challenge, una experiencia inmersiva en Los Ángeles el 4 y 5 de diciembre, con desafíos inspirados en la película.