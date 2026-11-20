Por la Ley 24.449, podrán multar y restar 4 puntos a los conductores que no cumplan con este requisito indispensable que aparece en sus licencias de conducir.

La Ley de Tránsito 24.449 establece multas económicas para quienes conduzcan vehículos sin cumplir con requisitos indispensables y que están indicados expresamente en sus licencias de conducir: no utilizar anteojos, lentes de contacto o audífonos.

Si no se respeta esta obligación, la sanción es de una multa con la pérdida de 4 puntos del scoring, según el Anexo 2 del Decreto Reglamentario 779/1995.

Qué dice la norma sobre las condiciones que figuran en tu licencia

El requisito es usar anteojos, lentes de contacto o audífonos cuando la licencia indica expresamente esa obligación. La condición queda asentada en el documento después del examen psicofísico.

No se trata de una recomendación, es una condición de la licencia , y las autoridades de control pueden verificarla. Esto alcanza a cualquier conductor cuya licencia incluya la restricción, sin importar la categoría ni la antigüedad.

El artículo 6 del Anexo 2 del Decreto 779/1995, señala que “por conducir un vehículo sin anteojos o lentes de contacto o audífonos o similar cuando la licencia indique su obligación de uso, será sancionado”.

Por la Ley 24.449, multarán y restarán 4 puntos a los conductores que no cumplan con este requisito indispensable que aparece en sus licencias de conducir. Fuente: Imagen ilustrativa generada con Gemini | Equipo Audiencias

La sanción será de la siguiente manera:

Multa: entre 100 y 300 Unidades Fijas (U.F.)

Puntos: se restan 4 de la Licencia Nacional de Conducir

Si bien el cálculo de la Unidad Fija se vincula con el precio del combustible, cada jurisdicción puede ajustar los mínimos y máximos dentro de los límites de la ley.

En tanto, el sistema de scoring de puntos funciona como un saldo que se descuenta con cada infracción. Comienza con 20 puntos y cuando llega a cero, la licencia se inhabilita.

En este contexto, una sola falta por este motivo ya consume una parte importante de ese saldo y obliga a manejar con más cuidado el resto del tiempo.

Para no tener problemas, al conductor le conviene seguir estos pasos:

Llevar siempre los anteojos o lentes de contacto en el auto, incluso en trayectos cortos.

Revisar tu licencia y confirmar si figura la condición de uso obligatorio.

Si la visión cambió, pedir una nueva evaluación en el centro emisor.

Tener a mano un segundo par, por si se rompe o se pierde el principal.

En conclusión, la sanción no se limita a un monto económico, sino también a la pérdida de puntos porque acerca al conductor la inhabilitación de la licencia. Cumplir con la condición del documento es la forma más simple de evitar cualquier problema.