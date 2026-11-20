Trenes a Mar del Plata: habilitaron la venta de pasajes para el verano 2027, cuánto cuestan y cómo pagarlos en cuotas.

Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes de trenes a Mar del Plata para el verano 2027, con viajes desde el 14 de diciembre de 2026 hasta el 4 de abril de 2027.

Además, las personas contarán con la posibilidad del pago de cuotas sin interés en la modalidad online. Sin embargo, no todas las compras se financian de la misma manera.

En este contexto, conviene conocer los valores antes de entrar al sistema a reservar pasajes.

Cuánto cuestan los pasajes del tren a Mar del Plata

Los valores informados para el tramo Constitución – Mar del Plata son, por trayecto:

Primera clase: $40.500

Pullman: $48.600

En consecuencia, el ida y vuelta en primera suma $81.000, mientras que en pullman llega a $97.200.

El servicio circula todos los días , por lo que la persona puede elegir la fecha durante la temporada de verano.

El viaje dura 6 horas y 29 minutos en el servicio común y 6 horas en el semi directo.

El tren parte de la estación Plaza Constitución, con acceso al preembarque por la calle Hornos 25. Fuente: Trenes Argentinos

El tren parte de la estación Plaza Constitución, con acceso al preembarque por la calle Hornos 25, y llega a la estación de Mar del Plata, en Avenida Pedro Luro 4600.

Cómo pagar el pasaje en cuotas con Mercado Pago

El financiamiento funciona con Mercado Pago y solo está disponible en la compra por la web oficial de venta. En las boleterías, el pago continúa en efectivo o en una sola cuota.

Según el esquema informado por Trenes Argentinos, las cuotas dependen del monto total de la operación:

De $60.000 a $120.000: 3 cuotas fijas sin interés

Desde $120.000: 6 cuotas fijas sin interés

En este sentido, un ida y vuelta en primera ($81.000) se paga en 3 cuotas de $27.000.

Para comprar online, se deben seguir estos pasos:

Registrarse en el sistema de venta de Trenes Argentinos con los datos personales, ya que es un requisito obligatorio. Elegir destino, fecha y categoría del servicio. Seleccionar Mercado Pago como medio de pago. Confirmar la compra y guardar el pasaje.

También se puede comprar en las boleterías habilitadas, aunque ahí no se accede a las cuotas sin interés.

Además de las cuotas, también hay otros beneficios que pueden reducir el costo final:

Jubilados y pensionados: 40% de descuento en línea o en boleterías, con DNI original y credencial de jubilación o último recibo de sueldo.

Los menores de 3 a 12 años: abonan el 50% del valor del pasaje.

Los menores de 3 años: viajan sin cargo siempre que no ocupen asiento, deben adquirir un boleto gratuito junto con el de adulto responsable.

Los pasajeros con discapacidad: tienen derecho a viajar en forma gratuita presentando DNI y Certificado de Discapacidad vigente, ambos en original. Tiene el mismo derecho un acompañante en caso de que el certificado así lo indique

En conclusión, el valor fijo por trayecto y las cuotas permiten organizar las vacaciones de manera anticipada. No obstante, conviene sacar los pasajes con tiempo porque la demanda de enero y febrero es muy alta.