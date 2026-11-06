Fue ícono del cine de acción durante los 80 y campeón de karate antes de ser actor: a sus 66 años, Jean-Claude Van Damme volverá a las artes marciales y peleará contra la mafia japonesa en su nueva película

Jean-Claude Van Damme volverá a darle al cine lo que lo llevó al estrellato en Hollywood: las artes marciales . El reconocido actor belga, ícono del cine de acción durante los 80, volverá a la pantalla grande cuando protagonice Katana, una película ambientada en Japón.

La trama se basa en el enfrentamiento a la yakuza, la mafia japonesa. El productor, guionista y director francés, Jeremy Zag, conocido por la franquicia de animación Miraculous, dirigirá esta película, lo cual entusiasma a los fanáticos de las películas de artes marciales.

De qué trata Katana, la nueva película de Van Damme

La película, producida por la División Z en colaboración con Wowow Bridge, es sobre un ex campeón mundial de lucha que se ve obligado a hacer un último viaje al combate cuando su hija es capturada por la yakuza en Japón.

Fue ícono del cine de acción durante los 80 y campeón de karate antes de ser actor: a sus 66 años, Jean-Claude Van Damme volverá a las artes marciales y peleará contra la mafia japonesa en su nueva película metro goldwyn mayer

Según la fuente especializada Deadline, Van Damme estará acompañado por un elenco de campeones de artes marciales como lo son el luchador armenio de MMA, Melsik Baghdasaryan, y el campeón mundial francés de Muay Thai y kickboxing, Cyril Benzaquen.

En este marco, el rodaje de su nueva película está programado para abril, mayo y junio del 2027 en Japón, Francia y Los Ángeles.

Jeremy Zag, sobre su entusiasmo por dirigir a Van Damme

Zag contó las ganas que tiene de dirigir al actor belga. “ Jean-Claude Van Damme me daban ganas de entrar en un dojo . Después de 30 años practicando Kyokushin karate a nivel de élite, dirigirlo en Katana es un sueño hecho realidad de toda la vida”, introdujo.

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Luego se refirió a su plan para llevar adelante este proyecto: “Quiero reunir el poder de Bloodsport, la urgencia de Taken y la energía de John Wick en una historia profundamente humana: un padre que entra en el inframundo criminal japonés para salvar a su hija. Su experiencia es su fortaleza. Quiero que el público sienta cada impacto, cada respiración y el amor que lo mantiene luchando”.

Por último, el director se refirió al elenco que reunirá para esta película. “Junto a Jean-Claude, estamos reuniendo a luchadores y campeones reales de todo el mundo , hombres y mujeres de diferentes generaciones. Durante años, Jean-Claude no quiso volver a este tipo de cine. Depositó su confianza en mí porque hablamos el mismo idioma que los artistas marciales y compartimos un profundo entendimiento del combate. Juntos, queremos hacer una última gran película de artes marciales; una celebración de todo lo que amamos de este cine, y un homenaje a un icono que nos inspiró a todos”.

Cabe destacar que todavía no hay una fecha de estreno confirmada; sin embargo, los fanáticos del cine de las artes marciales ya pueden entusiasmarse porque vuelve un ícono de este género a la pantalla grande.