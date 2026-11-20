El Comité Evaluador aprobó el ingreso al RIGI del proyecto Argentina LNG, desarrollado por YPF, Eni y XRG.

Se trata de la mayor inversión de la historia argentina. El proyecto contempla una inversión de u$s 25.000 millones entre 2027 y 2030, y una inversión total de u$s 50.750 millones hacia 2050.

Horacio Marín ratificó que la firma de la Decisión Final de Inversión (FID) se hará el próximo 30 de noviembre junto con Eni y XRG.

El proyecto de GNL Permitirá exportar 12 millones de toneladas anuales de GNL, además de líquidos del gas natural, por más de u$s 9000 millones al año, según anunció Caputo.

Para el proyecto, se construirán complejos industriales en Neuquén y Río Negro para el procesamiento del gas y sus líquidos.

Durante la etapa de construcción se generarán 20.000 puestos de trabajo, con picos de hasta 40.000, y otros 8.000 empleos directos e indirectos durante la operación.

“Felicitaciones Horacio Marín por este extraordinario proyecto y agradecimiento al Comité RIGI por su arduo trabajo. Más inversión, más producción, más empleo y más exportaciones para la Argentina”, manifestó Caputo.

“Para alcanzar esos volúmenes, se prevé un plateau de producción de 65 millones de metros cúbicos diarios de gas, equivalente a más del 40% de la producción actual de Argentina”, especificó el ministro.

“El desarrollo incluye inversiones en producción de gas rico en Vaca Muerta, la construcción de un gasoducto y un poliducto de 524 km cada uno, que transportarán los hidrocarburos hasta la costa atlántica de Río Negro, donde operarán dos unidades flotantes de licuefacción”, manifestó el ministro en un día “negro” para los mercados, que está golpeando a Argentina.

“Estoy muy emocionado y orgulloso por este paso tan importante para Argentina LNG, la aprobación del RIGI de la inversión privada más grande de la historia Argentina y de Latinoamérica”, tuiteó Horacio Marín.

“Hemos trabajado muchísimo para llegar hasta acá”, expresó el titular de la empresa petrolera, que le agradeció al presidente Javier Milei y al ministro Caputo.

“Es un sueño hecho realidad estar avanzando en la concreción de este proyecto tan importante para la Argentina. Siempre lo dije, sin el RIGI, Argentina LNG no hubiera sido posible”, agregó.