Por la Ley de Tránsito, multarán a los dueños que le presten el auto a conductores que no posean la licencia de conducir con 300 UF y 4 puntos en el sistema scoring

La Ley de Tránsito 24.449 sanciona a los dueños de vehículos que le presten el vehículo a un amigo, un familiar o conocido que todavía no sacó la licencia de conducir.

En este sentido, hay una diferencia entre el conductor que tiene licencia pero no la lleva encima con el que maneja sin habilitación, es decir, que no haya sacado la licencia de conducir.

Podrán multar a los dueños que le presten el auto a conductores que no posean la licencia de conducir

Según el artículo 68 del Decreto 779/1995 de la Ley N° 24.449, “al propietario o tenedor de un vehículo, por ceder o permitir la conducción a personas sin habilitación para ello, será sancionado”.

Esto quiere decir que el dueño de un auto que se lo preste a una persona sin la licencia de conducir, recibirá una sanción.

Se sancionará a los dueños con “multa desde 100 U.F. hasta 300 U.F., y serán restados de la Licencia Nacional de Conducir la cantidad de cuatro puntos”.

Por la Ley de Tránsito, multarán a los dueños que le presten el auto a conductores que no posean la licencia de conducir con 300 UF y 4 puntos en el sistema scoring Fuente: Shutterstock Shutterstock

La Unidad Fija (UF) la define cada jurisdicción, por lo que el monto en pesos cambia según dónde se labre el acta. Además, la UF equivale al precio del litro de la nafta de mayor octanaje y se actualiza cada dos meses. Por eso, la multa final cambia según el momento en que se labre el acta.

En este sentido, conviene consultar el código de tránsito del distrito donde se labró el acta antes de hacer cuentas.

La diferencia de prestar el auto a alguien inhabilitado y alguien que tiene licencia, pero no la lleva encima

La sanción mencionada rige cuando quien maneja no está habilitado para ese tipo de vehículo, es decir, no tramitó el carnet de conducir.

Si tiene licencia vigente pero no la lleva encima, la falta es del conductor, con una multa de 50 a 100 UF .

En conclusión, prestar el auto sin chequear la licencia puede costar una multa económica y una resta de puntos en la licencia de conducir. Por este motivo se debe tomar recaudos previos antes de prestar un vehículo a un tercero.