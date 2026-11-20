El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó este jueves en el Palacio del Planalto el decreto que reglamenta el fin del llamado “6x1″, el régimen de seis días de trabajo por uno de descanso vigente desde la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT) de 1943.

El esquema será reemplazado por uno de 5x2, con cinco jornadas laborales y dos días de descanso semanal remunerado. Según destacaron los medios locales, es el primer cambio estructural en la organización de la jornada laboral del país desde la Constitución de 1988.

Cómo será la transición

La primera etapa comenzará el 16 de diciembre de 2026, cuando pasará a ser obligatorio el sistema 5x2 y la jornada máxima semanal bajará de 44 a 42 horas. En una segunda etapa, prevista para diciembre de 2027, el tope quedará en 40 horas semanales . El decreto establece las pautas operativas que deberán seguir empleadores y trabajadores, en un proceso gradual de adecuación para las empresas.

Se trata del Decreto 13.173/2026, que desarrolla la Enmienda Constitucional 141, aprobada por el Senado el 14 de octubre por 75 votos contra 1 y que el Congreso promulgó dos días después.

Cabe aclarar que la reducción de horas no implica un recorte de sueldo: el divisor salarial, que era de 220 con la jornada de 44 horas, pasará a 210 y luego a 200, por lo que las horas extra se pagarán sobre una base más alta.

Lula da Silva ganó las elecciones recientemente y liderará su cuarto mandato EFE

El texto solo admite trabajar el segundo día libre en casos excepcionales y con pago de horas extra , de modo que no sirve para mantener la escala 6x1 de forma permanente.

Según el Gobierno, la medida beneficiará a 14,8 millones de personas que hoy trabajan seis días por semana y a otros 21,7 millones que ya tienen el esquema 5x2 y verán su jornada reducida en cuatro horas.

“Una persona descansada produce más”

Durante el acto tras la firma del decreto, Lula defendió la medida con el argumento de que una persona descansada produce mucho más que una cansada. También planteó que, tras jornadas largas y viajes de varias horas en transporte, los trabajadores casi no tienen tiempo para sus hijos.

El líder del PT también volvió a defender la gratuidad del transporte público los fines de semana, prevista en una enmienda constitucional que el Gobierno envió al Congreso el 21 de octubre, y sostuvo que de poco sirve el descanso si la gente no tiene dinero para salir de su casa.

La última reducción legal del tiempo de trabajo en Brasil había sido la de la Constitución de 1988, que bajó el límite de 48 a 44 horas semanales, pero conservó un solo día de descanso.

Un ministerio para los mayores

En la misma ceremonia, Lula anunció que creará una cartera dedicada a las personas mayores, a la que llamó de manera provisoria “Ministerio de los Mayores”. El mandatario, de 81 años, admitió que el nombre podría cambiar. Las políticas para ese grupo dependen hoy de la Secretaría Nacional de los Derechos de la Persona Mayor, dentro del Ministerio de Derechos Humanos. Brasil tenía 32,1 millones de habitantes de 60 años o más en el censo de 2022, el 15,8% de la población.

El anuncio de Lula para los trabajadores. Twitter

Lula vinculó el anuncio con su reelección. Según el Tribunal Superior Electoral, los votantes de 70 años o más representaron el 43,76% del aumento de electores entre la primera y la segunda vuelta, unos 1,3 millones de personas más, aunque son el 10,9% del padrón. Una encuesta de Quaest posterior a los comicios le atribuye el 61% de los votos entre los mayores de 60 años.

El Gobierno cuenta con 38 ministerios. Si se suman la nueva cartera y la división prevista de Justicia y Seguridad Pública, la estructura llegaría a 40 y superaría el récord de 39 de Dilma Rousseff. Lula dijo que todavía no designó ministros y, ante las críticas por el gasto, aseguró tener experiencia suficiente para garantizar la responsabilidad fiscal.