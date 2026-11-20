El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas para Misiones y advirtió sobre la llegada de un fenómeno meteorológico que podría generar complicaciones durante las próximas horas.

La advertencia alcanza a distintos sectores de la provincia y estará vigente durante este viernes 20 de noviembre. Las autoridades recomiendan mantenerse informados ante posibles cambios en el pronóstico y tomar precauciones.

Alerta naranja por tormentas en Misiones: cuándo llegará el temporal y qué zonas afectará

La advertencia del SMN alcanza a toda la provincia de Misiones y anticipa fenómenos meteorológicos de intensidad fuerte o severa durante este viernes.

20 NOV | ⚠️ #Alertas para hoy: ⛈️ Tormenta 🟧 70-100 mm 🌬️ Ráfagas ≥ 90 km/h 🧊 Granizo de diversos tamaños 🟨 30-70 mm 🌬️ Ráfagas 🧊 Granizo 🌧️ Lluvia 🟨 10-20 mm 📲 Más info en 👉 https://t.co/PrwYSvrdS2 https://t.co/uqnDdavEB7 — SMN Argentina (@SMN_Argentina) November 20, 2026

El nivel naranja estará vigente durante la mañana y la tarde, mientras que para la noche mejorarán las condiciones.

Entre los principales fenómenos previstos se encuentran:

Lluvias intensas: precipitaciones acumuladas de entre 70 y 100 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de manera puntual.

Ráfagas de viento: pueden superar los 90 kilómetros por hora.

Caída de granizo: se esperan piedras de diferentes tamaños.

Actividad eléctrica: se prevén descargas frecuentes durante las tormentas.

Qué significa la alerta naranja del SMN y cuáles son los riesgos

El SMN emitió una alerta naranja para este viernes 20 de noviembre en Misiones. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

El nivel naranja forma parte del Sistema de Alerta Temprana del SMN y advierte sobre fenómenos meteorológicos peligrosos para la población. A diferencia del nivel amarillo, que anticipa posibles inconvenientes, esta categoría señala que las tormentas pueden generar daños y representar un riesgo para las personas.

Las precipitaciones intensas en períodos cortos pueden provocar anegamientos, inundaciones repentinas y complicaciones para circular . A esto se suma la posibilidad de caída de árboles, voladuras de objetos y daños materiales por la intensidad del viento.

Las recomendaciones del SMN para evitar accidentes durante las tormentas

Ante la llegada del temporal, el organismo meteorológico recomienda adoptar medidas preventivas para reducir los riesgos.

Entre las principales indicaciones se encuentran: