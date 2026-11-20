El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alabó nuevamente este viernes la figura del empresario Jensen Huang y aseguró que le “encantaría” que volviera a ponerse al frente de Nvidia y que merece una “segunda oportunidad” después de su renuncia por las revelaciones sobre infidelidades y posible espionaje.

“Estamos hablando de una de las mentes más brillantes del mundo, sin duda. ¿A dónde más podría ir? Creo que sería estupendo que a Jensen se le diera una segunda oportunidad. Somos un país de segundas oportunidades, y me gustaría mucho que él pudiera tener la suya”, aseguró el mandatario en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Trump, que mantiene una relación cercana con el cofundador de Nvidia, insistió en la vuelta de Huang: “Creo que, si fueran inteligentes, la empresa tomaría a este hombre brillante, aceptaría sus disculpas y le permitiría volver al trabajo”.

El presidente había convocado la rueda de prensa para hacer un balance de una gira a Asia que le llevó a celebrar el jueves una inusual cumbre a tres con el presidente de China, Xi Jinping, y el de Rusia, Vladimir Putin.

“Se trata de una empresa fundamental para nosotros; gracias a él (Huang), estamos, literalmente, diez años por delante de otras compañías. Hablé de esto con el presidente Xi, que dijo ‘¡Brillante, es un hombre brillante!’“, afirmó Trump al ser preguntado sobre si había tratado el asunto de Nvidia en el encuentro bilateral que mantuvo con Xi en Shenzhen (China).

“ Me gustaría que Jensen ofreciera una disculpa sincera y retomara el rumbo ”, insistió el presidente de Estados Unidos.

Jensen Huang, ex director ejecutivo de Nvidia. Shutterstock

El propio Huang ha manifestado su disposición a volver a ponerse al frente de Nvidia, aunque la directiva de la empresa ha dejado claro de momento que no piensa restituirle.

Trump defendió la gestión en materia tecnológica de su Administración para con China, a quien impone una limitación sobre exportación de semiconductores sofisticados, e insistió en que Estados Unidos está “ganando” la carrera de la IA, aunque evitó responder a los desvío de chips de alta capacidad al gigante asiático a través de empresas intermediarias de terceros países que ha puesto de relieve el caso Nvidia.

Este lunes, justo antes de que el presidente iniciara su viaje a Asia, su Gobierno anunció una norma para limitar precisamente el acceso a chips y servidores de IA avanzados a países como China a través de rutas alternativas