Así es la vida del hijo de Arnold Schwarzenegger a sus 29 años: es influencer fitness en Instagram y ya debutó como fisicoculturista profesional en los Estados Unidos.

El hijo de Arnold Schwarzenegger, Joseph Baena, dio de qué hablar en el último año porque le sigue los pasos a su padre: es fisicoculturista. Si bien el 28 de marzo de este año fue su inicio en competencias, esta semana fue su debut como profesional en el INBA PNBA Pro/Am World Cup de El Segundo, California, donde quedó en el quinto lugar.

En este marco, el apellido Schwarzenegger volvió a estar en boca de muchos, sobre todo por la historia extramatrimonial del reconocido actor de Terminator (1982) con la ama de casa de la familia durante más de 15 años: la guatemalteca Mildred Baena. Fruto de esta historia nació Joseph Baena.

La historia de Joseph Baena

Joseph Baena nació el 2 de octubre de 1997 en Los Ángeles, Estados Unidos. Es hijo de Arnold Schwarzenegger y de Mildred Baena, empleada doméstica de la familia durante más de 15 años.

La noticia se dio a la luz en mayo de 2011, cuando Los Angeles Times informó que el actor le había admitido a su entonces, esposa, María Shriver, que tuvo un hijo con la empleada doméstica.

Así es la vida del hijo de Arnold Schwarzenegger a sus 29 años: es influencer fitness en Instagram y ya debutó como fisicoculturista profesional en los Estados Unidos Instagram / joebaena

Con el correr de los años, Josep Baena decidió no cambiar su apellido y gracias a su madre, creció entre culturas latinas que lo inspiró a aprender sobre sus raíces hispanas.

Actualidad de Joseph Baena

En la actualidad, Baena se dedica a la creación de contenido a través de las redes sociales donde muestra una vida saludable y recetas de cocina para el bienestar corporal.

Sin embargo, su principal pasión, al igual que su padre, es el fisicoculturismo. En el último tiempo, se viralizaron varias imágenes en el gimnasio entrenando con su padre, quien es uno de las eminencias dentro de este rubro.

Así es la vida del hijo de Arnold Schwarzenegger a sus 29 años: es influencer fitness en Instagram y ya debutó como fisicoculturista profesional en los Estados Unidos. Instagram / joebaena

El debut profeional de Joseph Baena fue en el INBA PNBA Pro/Am World Cup de El Segundo (California), donde terminó quinto en la categoría Classic Physique Open. En su tercera competencia logró este resultado que es muy alentador para su carrera en el rubro.

En un video compartido en sus redes sociales aseguró sentirse orgulloso de su desempeño y explicó que se presentó en mejor estado que la competencia anterior.

En este contexto, los fanáticos se preguntan si algún día competirá en la IFBB Pro League, la federación que dominó Arnold Schwarzenegger. No obstante, por ahora no hay anuncios al respecto.

En conclusión, Joseph Baena construye su propio camino dentro del fisicoculturismo y de las redes sociales, lejos de la fama de su padre y buscando hacer historia en este deporte.