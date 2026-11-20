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Se aproximan fuertes tormentas este viernes 20 de noviembre: acumulados de hasta 100 mm y ráfagas intensas que pueden superar los 90km/h en Misiones

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por tormentas para este viernes 20 de noviembre en la provincia de Misiones. Además, compartió un listado de recomendaciones para que la población tenga en cuenta durante la jornada.

Según el informe, las zonas estarán afectadas por tormentas fuertes y/o severas. Las mismas podrán estar acompañadas por “abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden superar los 90 km/h y frecuente actividad eléctrica”.

En este sentido, se esperan valores de precipitación acumulada entre “70 y 100 mm que pueden ser superados de manera puntual”.

Zonas afectadas por la alerta naranja por tormentas en Misiones

Eldorado.

Iguazú.

Zona baja de General Manuel Belgrano.

Zona baja de Montecarlo.

Norte de Guaraní.

San Pedro.

Zona alta de General Manuel Belgrano.

Zona alta de Montecarlo.

25 de Mayo.

Apóstoles.

Cainguás.

Concepción.

Leandro N. Alem.

Oberá.

San Javier.

Sur de Guaraní.

Se aproximan fuertes tormentas este viernes 20 de noviembre: acumulados de hasta 100 mm y ráfagas que pueden superar los 90km/h en Misiones. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Las recomendaciones del SMN por alerta naranja

Según el SMN, la alerta naranja significa “Preparate”: Se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente.

Recomendaciones:

Seguir las instrucciones de las autoridades locales.

Salir solo si es necesario .

Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

Alejarse de zonas inundables y no ingresar en calles anegadas.