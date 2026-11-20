El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por tormentas para este viernes 20 de noviembre en la provincia de Misiones. Además, compartió un listado de recomendaciones para que la población tenga en cuenta durante la jornada.
Según el informe, las zonas estarán afectadas por tormentas fuertes y/o severas. Las mismas podrán estar acompañadas por “abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden superar los 90 km/h y frecuente actividad eléctrica”.
En este sentido, se esperan valores de precipitación acumulada entre “70 y 100 mm que pueden ser superados de manera puntual”.
Zonas afectadas por la alerta naranja por tormentas en Misiones
- Eldorado.
- Iguazú.
- Zona baja de General Manuel Belgrano.
- Zona baja de Montecarlo.
- Norte de Guaraní.
- San Pedro.
- Zona alta de General Manuel Belgrano.
- Zona alta de Montecarlo.
- 25 de Mayo.
- Apóstoles.
- Cainguás.
- Concepción.
- Leandro N. Alem.
- Oberá.
- San Javier.
- Sur de Guaraní.
Las recomendaciones del SMN por alerta naranja
Según el SMN, la alerta naranja significa “Preparate”: Se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente.
Recomendaciones:
- Seguir las instrucciones de las autoridades locales.
- Salir solo si es necesario.
- Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.
- Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.
- Alejarse de zonas inundables y no ingresar en calles anegadas.
- Retirar o asegurar objetos que puedan ser volados por el viento.
- Preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargar los celulares con anticipación.
- Agendar los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.