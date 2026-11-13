El ministro de Asuntos Exteriores MOTEGI celebró una reunión bilateral y una cena de trabajo con S.E. Roberto Velasco Álvarez, Secretario de Relaciones Exteriores de México.

Japón y México acordaron este viernes impulsar el comercio bilateral y la cooperación energética , durante un encuentro en Tokio entre el canciller mexicano, Roberto Velasco, y su homólogo japonés, Toshimitsu Motegi.

En declaraciones a los medios tras la reunión, Motegi dijo que ambos países planean celebrar la primera reunión de su Diálogo Económico de Alto Nivel a comienzos de 2027 .

El mecanismo, que busca incrementar el comercio bilateral, fue anunciado en agosto durante una visita a México del ministro japonés.

“Asimismo, confirmamos que continuaremos y fortaleceremos nuestra cooperación en el sector energético, incluido el petróleo”, destacó Motegi tras el encuentro.

Velasco dijo que sus dos reuniones con Motegi demuestran que Japón y México buscan “un marco renovado en los ámbitos político, económico y de cooperación ”.

Durante la visita de trabajo en Tokio, Roberto Velasco se reunió con académicos japoneses para intercambiar perspectivas económicas y políticas sobre el Este de Asia y su impacto en la región. X/@r_velascoa

México y Japón se comprometieron a atender la problemática del sargazo en el mar Caribe

Además del Diálogo Económico, ambos responsables hablaron también de su programa conjunto para atender la problemática del sargazo en el mar Caribe , y celebraron los avances del Grupo de Trabajo para fortalecer la relación bilateral, anunciado durante la visita de Motegi en verano.

“Con ello cumplimos el compromiso de la presidenta (mexicana) Claudia Sheinbaum y de la primera ministra (japonesa) Sanae Takachi de conducir esta relación con rumbo fijo hacia una agenda más dinámica y de mayor alcance frente a los retos del contexto internacional”, aseguró el canciller.

La agenda del canciller en Japón

Velasco llegó este viernes a Tokio para una visita de tres días que incluirá también encuentros con directivos de empresas japonesas y con la comunidad científica mexicana en Japón .

Después, el canciller mexicano tiene previsto desplazarse a Shenzhen (China), para participar junto a la presidenta Sheinbaum en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará el 18 y 19 de diciembre.

Fuente: EFE