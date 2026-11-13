Las acciones de Microsoft caen en las operaciones previas a la apertura de Wall Street.

Las acciones de Microsoft caen en las operaciones previas a la apertura de Wall Street, mientras la compañía intenta resolver una falla que mantiene con problemas a varios de sus principales servicios online. Antes de las 7:40, hora del Este de Estados Unidos (10:40 de Argentina), los papeles de la tecnológica cotizaban a u$s 517,22, con una baja de 1,07%.

La caída se produce mientras continúan las dificultades de acceso a Outlook, Teams, Office 365 y Copilot, entre otras herramientas de Microsoft. La interrupción, que comenzó el jueves, lleva más de 16 horas y afecta tanto a usuarios particulares como a empresas y organismos que dependen de la infraestructura de la compañía.

Qué pasa con los servicios de Microsoft

Microsoft mantiene activa una alerta por una “degradación de sus servicios” y reconoce que algunos usuarios todavía pueden experimentar dificultades para conectarse a distintas herramientas de Microsoft 365 y Outlook.

El problema no se limita a una única aplicación. La incidencia también alcanza productos destinados a empresas, particulares y gobiernos, mientras que algunos administradores incluso pueden tener inconvenientes para acceder al centro desde el que se gestionan las propias incidencias.

La duración del episodio es uno de los elementos que empieza a pesar sobre la percepción de los inversores. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La compañía trabaja para restablecer el funcionamiento normal de sus plataformas, aunque las herramientas externas de seguimiento de fallas continúan registrando problemas de conectividad. La duración del episodio es uno de los elementos que empieza a pesar sobre la percepción de los inversores.

Por qué preocupa a los inversores

La interrupción vuelve a poner bajo la lupa la dependencia de empresas y organismos públicos de los grandes proveedores tecnológicos, especialmente cuando una falla afecta de manera simultánea a servicios utilizados a escala global.

El antecedente más recordado es el caos provocado en julio de 2024 por una actualización defectuosa del software de ciberseguridad de CrowdStrike, que dejó fuera de servicio millones de dispositivos con Windows y afectó operaciones bancarias, sistemas de emergencia y vuelos en distintos países.

En aquella oportunidad, Microsoft estimó que alrededor de 8,5 millones de dispositivos habían quedado afectados. El episodio de ahora no tiene, por el momento, una dimensión comparable, pero vuelve a poner en evidencia los riesgos asociados a la concentración de servicios digitales en pocas compañías.

Microsoft, además, ya registró interrupciones de Microsoft 365 en enero de 2026 y octubre de 2025, según Reuters. En octubre también había sufrido una incidencia en Azure, su plataforma de computación en la nube, que impactó sobre distintas herramientas de productividad.

Por ahora, el movimiento de las acciones es moderado: Microsoft llega a la apertura de Wall Street con una baja de 1,07% en el premarket, en una jornada en la que los inversores seguirán de cerca la evolución de la falla y la capacidad de la compañía para normalizar sus servicios.