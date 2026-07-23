En esta noticia El futuro de las PASO

Pasado el fervor de la Copa del Mundo, la política nacional comienza a reorganizarse al ritmo de una dura coyuntura local. En este escenario, el panorama electoral pareciera empezar a definirse de cara a 2027.

Sobre este último punto se refirió Facundo Nejamkis, director de OpinaArgentina, quien durante una entrevista con Radio La Red destacó las perspectivas del oficialismo para los comicios del año próximo.

“El Gobierno tiene mayor facilidad para pensarse un buen resultado en primera vuelta, pero mayores complejidades para un escenario de segunda vuelta”, lanzó Nejamkis, a la vez que destacó al “núcleo duro” de La Libertad Avanza (LLA).

La base electoral de la LLA, que oscila el 35%, según remarca el propio Nejamkis, podría ser clave para torcer la balanza a la hora de pensar en una eventual reelección. Sin embargo, la tasa de rechazo —en torno al 55%— podría comprometer las aspiraciones oficialistas en un balotaje .

Presidencia

El futuro de las PASO

Una de las cruzadas que el Ejecutivo pareciera llevar adelante con más ahínco para el segundo semestre del año es la de la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

“El Gobierno tiene que tratar de evitar que la oposición se articule en una propuesta de unidad y, de esta manera, debe ver si puede lograr un triunfo en primera vuelta”, explicó el analista.

El director de OpinaArgentina cree que el escenario de fragmentación que persiste en la oposición (esencialmente el peronismo) opera como caldo de cultivo ideal para que Javier Milei sea reelecto.

Los argumentos son varios. En palabras de Nejamkis: “Es el momento de la historia en que el peronismo tiene menos poder en términos de recursos legislativos y gobernaciones. Luego, hacia adentro, tenés una fragmentación en las gobernaciones, con gobernadores que fungen como aliados de Milei”.

Por último, el especialista cree que el golpe de gracia lo da la grieta entre el cristinismo y el actual gobernador de Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Con este estado de situación, considera, el Presidente debe apostar todas sus fichas a ganar en primera vuelta, quizás articulándose con figuras del PRO como Mauricio Macri, o eligiendo en nombres como el de Patricia Bullrich una mano derecha de peso en una eventual fórmula electoral.