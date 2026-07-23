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El calendario oficial de Colombia ya contempla un nuevo feriado nacional que beneficiará a trabajadores, estudiantes y familias durante el mes de agosto. Gracias a la aplicación de la Ley Emiliani, la celebración de la Asunción de la Virgen se trasladará al lunes 17 de agosto, generando así un puente festivo que extenderá el descanso durante tres días consecutivos.

La fecha es una de las más esperadas por sectores como el turismo, el comercio y el transporte, debido al incremento de viajes y actividades recreativas que suelen registrarse durante los fines de semana largos.

¿Por qué el lunes 17 de agosto será feriado?

El lunes 17 de agosto será festivo por la conmemoración de la Asunción de la Virgen, una celebración religiosa de gran tradición dentro del calendario católico. Aunque la festividad se recuerda originalmente el 15 de agosto, en Colombia se traslada al lunes siguiente para favorecer los puentes festivos.

Esta medida forma parte de la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, que permite mover varias festividades religiosas al lunes más cercano con el objetivo de promover el descanso y dinamizar diferentes sectores económicos.

De esta manera, los colombianos podrán disfrutar de un nuevo fin de semana largo que irá desde el sábado 15 hasta el lunes 17 de agosto.

¿Quiénes tendrán descanso durante el feriado del 17 de agosto?

El descanso aplica para la mayoría de trabajadores que cuentan con contrato laboral formal y que habitualmente descansan los días festivos establecidos por la ley colombiana.

Asimismo, las instituciones educativas públicas y privadas suelen suspender actividades académicas durante estas jornadas, mientras que entidades públicas ajustan sus horarios de atención de acuerdo con la programación oficial.

Sin embargo, sectores esenciales como salud, seguridad, transporte, hotelería, restaurantes y algunos comercios podrán mantener operaciones normales debido a la naturaleza de sus servicios.

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¿Cómo se paga trabajar durante el feriado del lunes 17 de agosto?

Los empleados que deban laborar durante el festivo tienen derecho a recibir la remuneración correspondiente establecida por la legislación laboral colombiana.

En términos generales, el trabajo realizado en un día festivo genera un recargo adicional sobre el valor ordinario de la jornada. Si además se presentan horas extras, estas deberán liquidarse con los porcentajes adicionales que correspondan según el horario y las condiciones del servicio prestado.

Por esta razón, muchas empresas organizan previamente los turnos para garantizar el cumplimiento de la norma y evitar inconvenientes en la liquidación de nómina.

Así queda el calendario de festivos para lo que resta de 2026

Después del festivo del 17 de agosto, el calendario nacional contempla las siguientes jornadas de descanso obligatorio: