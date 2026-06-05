Ninguno de los dos candidatos —Fujimori con 17,9% y Sánchez con 12,3%— superó el 18% de los sufragios en primera vuelta por sí solo.

Este domingo 7 de junio, Perú elige al sucesor del presidente José María Balcázar. Tras los comicios celebrados el pasado 12 de abril, solo dos candidatos sobrevivieron de entre los 35 aspirantes: Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

En el último tiempo, las elecciones en Perú estuvieron atravesadas por una profunda inestabilidad política que acabó con 8 presidentes en 10 años. Ese desgaste se ve reflejado en la más reciente encuesta de CB Global Data, que califica el trabajo del actual Gobierno -el del interino Balcázar- con un 77,9% de insatisfacción.

Otro dato no menor es el del voto en blanco: en los comicios de abril ese registro fue del 17.57%. Por su parte, ninguno de los dos candidatos —Fujimori con 17,9% y Sánchez con 12,3%— superó el 18% de los sufragios en primera vuelta por sí solo.

Elecciones en Perú: quién ganaría según las últimas encuestas

No es necesario para ser electo como presidente en el balotaje (segunda vuelta) en Perú un porcentaje mínimo ni una cantidad fija de votos. Se gana por mayoría simple, es decir, el candidato que obtenga tan solo un voto más que su contendiente es proclamado ganador .

Tal como consigna CB Global Data, si mañana fuera el balotaje en Perú, los encuestados votarían en un 38,6% por la cuatro veces candidata a presidenta, Keiko Fujimori. A muy poco se encuentra Roberto Sánchez, exministro de Comercio Exterior y Turismo del presidente izquierdista Pedro Castillo, que a día de hoy cosecharía el 36,5% de los sufragios.

Asimismo, cerca del 15% de los encuestados votarían en blanco, mientras que casi el 10% aún no ha decidido qué elegir de entre las propuestas electorales vigentes. De entre este último grupo, la mitad más uno votaría por Fujimori.

¿Qué opinan los peruanos de sus candidatos?

Más allá de las intenciones de voto, el relevamiento de CB Global Data pinta un cuadro revelador sobre cómo la ciudadanía percibe a ambos candidatos y el retrato no favorece a ninguno.

Cuando se les preguntó qué imagen tienen de Keiko Fujimori, el 55,1% respondió negativamente: el 45,3% dijo tener una imagen “muy mala” de ella y el 9,8% simplemente “mala”. Solo el 32,6% la valoró de forma positiva —16,7% “muy buena” y 15,9% “buena”—, mientras que el 12,3% prefirió no responder.

Roberto Sánchez no sale mejor parado. El 51,8% lo evaluó negativamente —34,4% “muy mala” y 17,4% “mala”—, y solo el 28,7% lo calificó de manera favorable. Llamativamente, casi uno de cada cinco encuestados (19,5%) eligió el “NsNc”, una cifra que habla de un desconocimiento o desinterés significativo hacia su figura.

Elecciones en Perú: quiénes son los candidatos

Keiko Fujimori

Keiko Sofía Fujimori Higuchi tiene 50 años. Nació en Lima el 25 de mayo de 1975, es la mayor de los cuatro hijos de Alberto Fujimori y de Susana Higuchi —ambos ya fallecidos— y estudió Administración de Empresas.

Su trayectoria política comenzó prematuramente a los 19 años, cuando asumió funciones de primera dama tras el escandaloso divorcio de sus padres. Ella misma reconoció que la política nunca estuvo en sus planes, pero que un llamado de su padre en 2005 —advirtiéndole que podía ser detenido— cambió el rumbo de su vida.

La trayectoria de Keiko comenzó prematuramente a los 19 años, cuando asumió funciones de primera dama tras el escandaloso divorcio de sus padres. Reuters

Su partido, Fuerza Popular, fue fundado en 2009. Desde entonces, el espacio pasó de tener tres bancas en el Congreso a obtener la mayoría absoluta del Parlamento en 2016, con 73 legisladores.

Ahora, con alrededor de un tercio de los escaños en ambas cámaras, Fuerza Popular sigue siendo la principal fuerza parlamentaria del país. Con ese andamiaje institucional como base, Keiko llegó a la segunda vuelta en 2011, 2016 y 2021 —perdiendo las tres veces por márgenes estrechos y ahora disputa su cuarta final presidencial.

Roberto Sánchez

Roberto Helbert Sánchez Palomino nació el 3 de febrero de 1969 en Huaral, Lima. Su padre era barbero y su madre, lavandera. En su adolescencia migró a la capital con la intención de ser sacerdote, pero terminó estudiando psicología.

Se tituló en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y completó estudios de maestría en Políticas Sociales en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Durante los años noventa ejerció como psicoterapeuta, antes de dar sus primeros pasos en la gestión pública en municipios y en el Ministerio de Salud. Su entrada a la política nacional, sin embargo, llegaría mucho más tarde y de la mano de una figura tan polémica como definitoria: Pedro Castillo.

El candidato a la Presidencia de Perú por el partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez. Fuente: EFE Paolo Aguilar

Fue ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el gobierno de Castillo y luego congresista de la República para el período 2021-2026. Al iniciarse 2026, Sánchez ocupaba una posición marginal en las encuestas, eclipsado por otros postulantes de una concurrida competencia, y al arrancar oficialmente la campaña todavía aparecía en cuarto o quinto lugar.

Su ascenso fue meteórico: en la primera vuelta del 12 de abril obtuvo el segundo lugar, aventajando por apenas 21.000 papeletas a Rafael López Aliaga, y así se ganó un lugar en el balotaje del 7 de junio.