El actual senador Flávio Bolsonaro llega a las elecciones presidenciales de Brasil del 4 de octubre con el objetivo de disputar, mano a mano, la titularidad del Ejecutivo con Luiz Inácio Lula da Silva. El hijo del expresidente Jair Bolsonaro buscará mantener vivo el proyecto político de su padre, condenado a 27 años de prisión .

Su carrera política comenzó a los 21 años, como diputado estatal de Río de Janeiro, estado en el que nació. Si bien aparece con un perfil más moderado, el candidato por el Partido Liberal (PL), aclaró en varias oportunidades su postura de ultraderecha, ya que lleva “sangre Bolsonaro”.

La carrera de Flavio Bolsonaro, el candidato que busca disputarle la presidencia a Lula

Nacido en Resende, en el estado de Río de Janeiro, el 30 de abril de 1981, Flávio Nantes Bolsonaro es el mayor de los hijos del expresidente, fruto de su primer matrimonio. Es abogado y estudió en la Universidade Candido Mendes y en la Universidade Federal do Rio de Janeiro. Está casado con la odontóloga Fernanda Antunes Figueira y tiene dos hijas.

Su carrera política comenzó a los 21 años, como diputado estatal de Río de Janeiro, cargo que ocupó de 2003 a 2019. En 2016 se postuló a la alcaldía de Río de Janeiro por el Partido Social Cristiano, sin éxito. En 2018 fue elegido senador por ese estado y asumió el 1° de febrero de 2019, banca que conserva hasta ahora.

Fuente: EFE Antonio Lacerda

Con el correr de los años, asumió el lugar de “vocero” de la familia en la defensa del expresidente (que ocupó el cargo entre 2019 y 2022) y ganó protagonismo dentro del PL. Es considerado el principal articulador político entre los hijos de Jair Bolsonaro, aunque el más “moderado” de una familia de la ultraderecha brasileña.

Aspirar ahora al primer cargo del país no estaba entre sus prioridades, según precisaron los medios locales en su momento, pero la situación judicial de su padre alteró el panorama y modificó los planes. Fue el propio Jair Bolsonaro quien lo ungió como su sucesor desde su lugar de reclusión. El expresidente cumple una condena de 27 años, actualmente en prisión domiciliaria, por intentar derrocar a Lula tras perder el balotaje de 2022.

Al lanzar su candidatura por el PL, Flávio dejó clara su ambivalencia entre estilo y herencia: aseguró en ocasiones que puede ser más “tranquilo y moderado”, pero que lleva “sangre de los Bolsonaro”.

La campaña de Bolsonaro

Bajo el lema “Brasil sin miedo”, su plataforma gira en torno a la seguridad pública, la reducción del tamaño del Estado y una economía de orientación liberal, las mismas banderas que impulsó su padre.

El vínculo con el expresidente atraviesa incluso su programa de Gobierno: un documento de 76 páginas que menciona a Jair Bolsonaro o a su gestión 22 veces. Además, recurre a medidas de su mandato para retomarlas o profundizarlas.

El ojo en la seguridad

En materia de seguridad, Bolsonaro propone bajar a 14 años la edad de responsabilidad penal para algunos delitos, adoptar el modelo carcelario del presidente salvadoreño Nayib Bukele y endurecer la lucha contra el narcotráfico y las grandes organizaciones criminales.

Fuente: REUTERS Jean Carniel

También plantea una tropa de élite de las Fuerzas Armadas en las fronteras, la castración química para violadores y un mínimo de ocho años de pena por el robo de un celular.

Reducción del Estado, privatizaciones y equilibrio fiscal: sus propuestas en línea con las medidas de Milei

En lo económico, varias de sus propuestas, conforme la línea política, coinciden con las llevadas a cabo por el presidente Javier Milei en la Argentina. Entre otras, promete un fuerte recorte del Estado que incluye la eliminación de al menos 10 ministerios y la reducción de cargos de confianza y gasto público.

A eso suma baja de impuestos, privatización de empresas públicas y medidas para lograr equilibrio fiscal. Además, plantea reducir la deuda y “abaratar el costo de vida”.

En tanto, entre los puntos que lo distinguen de su padre figuran el fin de la reelección presidencial, proyectos para mujeres enfocados en independencia económica, inclusión tecnológica y seguridad, y un plan para explotar y procesar tierras raras y minerales críticos.

En política exterior, prioriza el acercamiento a Estados Unidos, Israel y también a la Argentina, como exhibió recientemente, con la visita de Milei a mitad de año. Como su padre, quiere estrechar la relación con Washington y con Donald Trump, a quien él y su familia expresan gran admiración.