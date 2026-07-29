“Perjudica a su propio país”: el vicepresidente de Brasil cruzó a Milei por los insultos contra Lula

El canciller Pablo Quirno descartó este miércoles una ruptura diplomática con Brasil, aunque reconoció diferencias políticas e ideológicas con Luiz Inácio Lula da Silva.

En una extensa entrevista con Radio Mitre, el funcionario deslindó el conflicto electoral del plano institucional.

Quirno reafirmó que el Gobierno argentino mantendrá los vínculos bilaterales activos con Brasil pese a las fricciones políticas actuales . De este modo, el funcionario buscó cerrar cualquier especulación sobre un eventual deterioro permanente de las relaciones.

La tensión diplomática escaló después de la participación de Javier Milei en la ceremonia de proclamación de Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, como candidato presidencial para las elecciones de octubre, en las que Lula buscará su cuarto mandato no consecutivo.

En la ceremonia, el presidente argentino se refirió a Lula como “presidiario” y “ladrón”, en un discurso encendido y repleto de ofensas en el que lo acusó también de despilfarrar el dinero público de Brasil.

Tras los insultos de Milei contra Lula, Quirno ratificó las tensiones entre gobiernos y señaló que responden a un patrón histórico más amplio.

“Tenemos que enmarcar este último episodio en una serie de otros hechos que vienen ocurriendo entre los países por una serie de diferencias políticas e ideológicas”, expresó el ministro.

El funcionario estableció una clara distinción entre el conflicto político y las relaciones diplomáticas formales. “ No hay ninguna chance de que desde nuestro lado se rompa la relación ”, aseguró Quirno.

Fuente: EFE Isaac Fontana

Quirno aclaró que Argentina no replicó la decisión de Brasil de convocar a su embajador, Julio Bitelli, a consultas en Brasilia.

Por otro lado, Quirno interpretó la participación de Milei en el acto brasileño como un respaldo explícito a una coalición política específica.

El Presidente “participó de un acto partidario porque evidentemente apoya a la familia Bolsonaro en Brasil”, indicó el canciller.

Quirno confirmó que se mantiene la agenda comercial activa con Brasil, pese al conflicto político. El funcionario expresó que espera que el embajador Bitelli regrese al país “para seguir desarrollando la extensa agenda comercial”.

Así, resaltó que Brasil continúa siendo el principal socio comercial de Argentina, rechazando así advertencias sobre posibles afectaciones al intercambio bilateral.