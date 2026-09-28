A menos de una semana de la votación, Brasil llega a las urnas con dos proyectos de país opuestos y sin un ganador claro. De un lado, Luiz Inácio Lula da Silva defiende la continuidad de su gobierno; del otro, Flávio Bolsonaro promete mano dura contra el crimen y un fuerte recorte del Estado.

Aunque hay 13 fórmulas en la boleta, solo ellos dos tienen chances reales. Según la última encuesta de Nexus para BTG Pactual, realizada entre el 25 y el 27 de septiembre, Lula lidera con 42%, contra 37% de Flávio, y ninguno alcanzaría la mayoría necesaria para ganar el domingo 4 de octubre.

Si se confirma la segunda vuelta, el 25 de octubre, el escenario es de empate técnico: 46% para Lula y 44% para Flávio. Por eso, el 14% que hoy elige a Augusto Cury, Ronaldo Caiado o Renan Santos puede terminar definiendo la elección.

Lula da Silva (PT): quién es y qué propone

Exobrero metalúrgico, líder sindical y fundador del Partido de los Trabajadores (PT), Lula, de 80 años, busca su cuarto mandato. Gobernó entre 2003 y 2010, dejó el cargo con niveles de aprobación récord y volvió al poder en 2023, después de que la Corte Suprema anulara la condena de la causa Lava Jato que lo había llevado a prisión en 2018.

Se presenta en alianza con el Partido Socialista Brasileño (PSB), otra vez con Geraldo Alckmin como compañero de fórmula y con un plan planteado como continuidad de su gestión.

Luis Inácio Lula da Silva, de 80 años, busca su cuarto mandato presidencial. Fuente: EFE Andre Borges

Seguridad

Su apuesta es profundizar la “asfixia financiera” de las facciones criminales, como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), que según el plan ya les causó pérdidas por 35.800 millones de reales desde 2023. También promete crear un Ministerio de Seguridad Pública y mantener el control sobre la venta de armas, en contraste con la flexibilización que impulsó Jair Bolsonaro durante su gestión.

Economía y trabajo

Lula promete mantener el “arcabouço fiscal”, su regla de control del gasto, y bajar la tasa de interés, hoy en 14% anual. Su propuesta laboral más fuerte es terminar con la escala 6x1 (seis días de trabajo por uno de descanso) y reducir la jornada a 40 horas semanales sin recorte salarial.

Programas sociales y salud

El plan promete ampliar el Bolsa Família, el Pé-de-Meia (un incentivo para que los jóvenes terminen la secundaria) y el programa de viviendas Minha Casa Minha Vida, además de reducir las listas de espera en el sistema público de salud.

Instituciones y política exterior

Lula propone una “regulación democrática” de las redes sociales para frenar la desinformación, uno de los puntos que más lo enfrentan con la oposición. En el plano internacional, promete consolidar el Mercosur e impulsar la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU.

Flávio Bolsonaro (PL): quién es y qué propone

Senador por Río de Janeiro, Flávio es el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, que cumple una condena de 27 años y tres meses por liderar un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022. Su compañero de fórmula es el diputado Alfredo Gaspar.

En las últimas semanas, su campaña apuntó contra el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes por sus vínculos con el banquero preso Daniel Vorcaro. Sin embargo, el propio Flávio también está investigado por haberle pedido dinero a Vorcaro.

Su plan de gobierno se define como “liberal, conservador y reformista”.

Flávio es el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro. EFE

Seguridad

Es el capítulo más extenso de su plan. Flávio propone declarar “organizaciones narcoterroristas” al PCC, al Comando Vermelho y a las milicias, bajar la edad de imputabilidad de 18 a 16 años y construir cinco cárceles de máxima seguridad inspiradas en el modelo de Nayib Bukele en El Salvador. “Quien comete un crimen como un adulto va a ser castigado como un adulto”, resume el documento.

Economía y trabajo

Promete un “Tesourazo”: eliminar al menos 10 ministerios y terminar con los sueldos de funcionarios públicos que superan el tope legal para bajar la deuda y la tasa de interés. También propone revisar la reforma tributaria de Lula para reducir el nuevo impuesto al valor agregado y flexibilizar las leyes laborales.

Programas sociales

A diferencia de otros candidatos de derecha, Flávio promete mantener el Bolsa Família, aunque con más controles contra el fraude y con prioridad para los beneficiarios en programas de capacitación y primer empleo.

Instituciones y política exterior

En plena tensión con la Corte Suprema, propone limitar las decisiones individuales de sus jueces, eliminar la reelección presidencial y desmantelar lo que llama el “Ministerio de la Verdad”, en referencia a los organismos oficiales que combaten la desinformación. En política exterior, acusa a Lula de guiarse por la ideología y promete recomponer la relación con Argentina, Estados Unidos e Israel.

Augusto Cury, psiquiatra, escritor y candidato a presidente de Brasil por Avante. Fuente: EFE.

Ronaldo Caiado, Augusto Cury y Renan Santos: los candidatos que pueden definir el balotaje

Ninguno de los tres supera el 5%, pero sus votos pueden inclinar la segunda vuelta. Y no se transfieren de forma automática: Santos, por ejemplo, critica con la misma dureza al PT y al bolsonarismo.

Ronaldo Caiado (PSD)

Médico, productor rural y exgobernador de Goiás, Caiado compite con Gilberto Kassab y se presenta como una alternativa a la polarización. Promete que la seguridad será “responsabilidad directa de la Presidencia”, un ajuste fiscal sin aumentos de impuestos y el fin de la reelección para cargos ejecutivos.

Augusto Cury (Avante)

Psiquiatra y autor de best sellers como El vendedor de sueños, Cury compite con Júlio Delgado. Su plan propone 18 proyectos para una sociedad que define como “polarizada y enferma”, entre ellos una “revolución de la educación” y un programa contra los femicidios.

Renan Santos (Missão)

Uno de los fundadores del Movimento Brasil Livre (MBL), Santos compite con Aroldo Medina por un partido nuevo. Su plan, el “Libro Amarillo”, propone aplicar el “Derecho Penal del Enemigo” contra las facciones, reemplazar el Bolsa Família por trabajos comunitarios remunerados y eliminar las favelas en diez años.

Quiénes son los demás candidatos

Completan la boleta estas ocho fórmulas: