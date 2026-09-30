El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este miércoles la apertura del mercado de Japón para la carne bovina argentina proveniente de zonas libres de aftosa con vacunación, un destino que demanda cada año u$s 3.000 millones en productos de alta calidad.

“Se trata de un acuerdo histórico alcanzado luego de las negociaciones iniciadas en 2024 por las autoridades de nuestro país”, destacó Caputo en la red social X.

El titular del Palacio de Hacienda destacó que “esta apertura crea nuevas oportunidades para la producción y las exportaciones argentinas”. “También, reconoce la calidad de nuestra carne y la solidez de nuestro sistema sanitario”, sumó.

Por su parte, el canciller Pablo Quirno destacó el ingreso al mercado nipón y subrayó que en la primera mitad de 2026 se concretó la apertura sanitaria para “más de veinte productos agroindustriales en múltiples mercados: cítricos, ovinos en pie, carne aviar, carne porcina, genética bovina, carne vacuna y subproductos, cueros, lácteos, entre otros”.

“A esto se suma que hoy acordamos con Japón los requisitos zoosanitarios que permitirán exportar carne y subproductos bovinos procedentes de la zona libre de aftosa con vacunación de Argentina, ampliando así la autorización actual limitada a la Patagonia”, añadió Quirno.

“El acuerdo culmina luego de dos décadas de negociaciones y marca un hito en la relación bilateral. Japón es uno de los principales importadores mundiales de carne bovina, con compras superiores a los 3.000 millones de dólares anuales, y uno de los mercados más exigentes en materia sanitaria y de calidad”, señalaron desde la cartera de Agricultura.

La cartera nacional detalló que las tratativas bilaterales cobraron mayor impulso en 2024, año en el que el Gobierno “estableció como prioridad” la apertura total del mercado en Japón. Esta decisión estratégica impulsó misiones oficiales a Tokio, cumbres internacionales y visitas de legisladores y funcionarios del Ministerio de Agricultura de Japón a la Argentina .

“Un avance decisivo se produjo en febrero de 2026, cuando el Comité de Sanidad Animal de Japón concluyó que el riesgo de introducción de fiebre aftosa mediante carne bovina deshuesada del norte argentino sería extremadamente bajo si se aplican las medidas sanitarias adecuadas”, subrayó Agricultura en un comunicado.

El anuncio se concretó en el marco de una visita oficial por funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca junto a autoridades del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) a Tokio.

Su agenda comprendió reuniones estratégicas con el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón (MAFF) y sus áreas sanitarias, encuentros con importadores locales y un evento de promoción de la carne argentina coordinado por la representación diplomática nacional junto al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva).