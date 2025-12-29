La Armada de Estados Unidos incorporó el submarino nuclear de ataque USS Idaho (SSN-799), perteneciente a la clase Virginia. La entrega se realizó el 15 de diciembre de 2025 por General Dynamics Electric Boat (GDEB), en el marco del programa de modernización de la flota submarina.

Este submarino de guerra es la unidad número 26 del programa Virginia y la segunda entrega del año, tras el USS Massachusetts (SSN-798). Ambos forman parte del Bloque IV, que introduce mejoras en mantenimiento y disponibilidad operativa durante la vida útil del submarino.

El contrato del SSN-799 se adjudicó el 28 de abril de 2014, y el nombre Idaho se anunció el 23 de agosto de 2015. La colocación de la quilla ocurrió el 24 de agosto de 2020 en Quonset Point, Rhode Island, y el bautizo se realizó el 16 de marzo de 2024 en Groton, Connecticut.

El submarino nuclear estadounidense USS Idaho (SSN-799)

La ceremonia de transferencia incluyó la entrega simbólica de una placa por parte del director del barco en Electric Boat, Sean Donovan, al comandante de la unidad. La puesta en servicio está prevista para la primavera de 2026, tras completar pruebas de mar y verificación de sistemas.

Características técnicas del USS Idaho

El poderoso USS Idaho mide 115 metros de eslora, 10,4 metros de manga y 9,8 metros de calado. Su desplazamiento sumergido alcanza las 7.800 toneladas.

La propulsión se basa en un reactor nuclear S9G, complementado por un generador diésel auxiliar integrado al casco. Este sistema permite operar en aguas profundas y en zonas costeras con alta autonomía.

El armamento incluye cuatro tubos lanzatorpedos de 533 mm para torpedos Mk-48 y misiles de crucero Tomahawk. Además, cuenta con 12 tubos del sistema de lanzamiento vertical, con capacidad para disparar hasta 16 misiles Tomahawk en una sola descarga.

Bautismo del submarino nuclear estadounidense USS Idaho (SSN-799)

El sistema de combate AN/BYG-1 integra sensores avanzados para operaciones de vigilancia, recopilación de inteligencia y apoyo a fuerzas especiales. Estas capacidades permiten ejecutar misiones de caza de submarinos y buques enemigos, así como colaborar con grupos de ataque de portaaviones.

Avances del Bloque IV y próximos desarrollos

El USS Idaho es el octavo submarino del Bloque IV, que contempla mejoras en mantenimiento y reducción de costos operativos. Este bloque busca aumentar la disponibilidad de cada unidad durante su ciclo de vida.

La construcción del SSN-799 de Estados Unidos se realizó bajo el acuerdo industrial entre General Dynamics Electric Boat y Huntington Ingalls Industries – Newport News Shipbuilding. Esta asociación, vigente desde principios de los años 2000, asegura un flujo constante de producción para la Armada.

Plano de los submarinos del Bloque V (Programa Virginia)

Los submarinos del Bloque V, actualmente en desarrollo, incrementarán la eslora a 140 metros y el desplazamiento a 10.400 toneladas. Incorporarán el módulo de carga útil Virginia Payload Module, que ampliará la capacidad de lanzamiento de misiles.

El programa Virginia prevé contratos multiembarcación con costos unitarios estimados en 2.800 millones de dólares para el Bloque IV y hasta 4.300 millones para el Bloque V.

Historia del nombre USS Idaho

El SSN-799 es el quinto buque en la historia de la Armada estadounidense en portar el nombre Idaho. El primero fue un navío de suministro comisionado en 1866, mientras que el último, el acorazado USS Idaho (BB-42), participó en la Segunda Guerra Mundial y recibió siete estrellas de combate.

El bautizo del submarino incluyó agua de varios lagos del estado de Idaho, en lugar de la tradicional botella de champán. Este gesto simbolizó la conexión histórica entre la unidad y el estado que le da nombre.

El último buque con el nombre Idaho de la Armada estadounidense

Durante la construcción, el mando del submarino cambió en varias ocasiones. El comandante Chad J. Guillerault asumió el liderazgo el 7 de marzo de 2025, tras la etapa de pruebas iniciales y la incorporación de la tripulación en agosto del mismo año.

Pruebas y cronograma industrial de Estados Unidos

El USS Idaho completó pruebas de mar del constructor en noviembre de 2025, tras una navegación inicial de dos días y posteriores evaluaciones. Las pruebas de aceptación comenzaron el 3 de diciembre, cerrando la fase previa a la entrega.

El primer arranque del reactor se registró el 4 de julio de 2025. La tripulación se incorporó el 14 de agosto, y el 21 de agosto se realizó la inauguración de cocina a bordo.

La botadura se efectuó el 6 de agosto de 2024 en Groton mediante un método de flotación. Desde entonces, la habitabilidad se trasladó progresivamente al interior del submarino.

Con la entrega del USS Idaho, la Armada reemplaza a los submarinos de ataque clase Los Ángeles, que se aproximan al final de su vida útil.