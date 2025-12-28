En esta noticia
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por la llegada de un frente de tormenta que provocará lluvias persistentes durante más de 72 horas y tormentas fuertes en el norte argentino.
Las lluvias se darán con mayor intensidad en Jujuy y Salta, pero también se extenderán a provincias vecinas como Formosa y Tucumán, donde se esperan tormentas acompañadas de temperaturas elevadas que alcanzarán los 37°C.
¿Cuándo llega la tormenta al norte argentino?
El temporal comenzará este domingo 28 de diciembre y se prolongará durante varios días, con acumulados significativos y riesgo de inundaciones en zonas vulnerables.
Las precipitaciones y tormentas persistirán hasta el sábado 3 de enero, con una breve pausa el jueves 1, afectando principalmente al norte y noreste del país.
Las zonas afectadas por el temporal
El Servicio Meteorológico detalló que las localidades más comprometidas por el temporal serán:
- Cachi
- San José de Metan
- Barrio San Rafael
- Rivadavia
- San Ramón de la Nueva Oran
- Iruya
- San Antonio de los Cobres
- Tartagal
- San Salvador de Jujuy
- Palpalá
- Susques
- Perico
- San Pedro
- Libertador General San Martin
- Humahuaca
- La Quiaca
Además, se esperan tormentas fuertes en áreas de Formosa y Tucumán, con alerta por lluvias intensas y altas temperaturas.
¿Cómo seguirá el clima en el norte argentino?
Jujuy:
- Domingo 28: mínima de 18°C y máxima de 28°C, con tormentas fuertes durante todo el día.
- Lunes 29: mínima de 17°C y máxima de 25°C, con tormentas aisladas por la mañana y fuertes por la tarde.
- Martes 30: mínima de 18°C y máxima de 27°C, con tormentas aisladas durante todo el día.
- Miércoles 31: mínima de 19°C y máxima de 28°C, con tormentas aisladas durante todo el día.
- Jueves 1: mínima de 20°C y máxima de 31°C, con el cielo mayormente nublado.
- Viernes 2: mínima de 22°C y máxima de 34°C, con lluvias aisladas por la mañana y cielo mayormente nublado por la tarde-noche.
- Sábado 3: mínima de 22°C y máxima de 34°C, con lluvias aisladas durante todo el día.
Salta:
- Domingo 28: mínima de 18°C y máxima de 28°C, con tormentas fuertes durante todo el día.
- Lunes 29: mínima de 17°C y máxima de 25°C, con tormentas fuertes por la madrugada y tormentas aisladas por el resto del día.
- Martes 30: mínima de 18°C y máxima de 27°C, con tormentas aisladas durante todo el día.
- Miércoles 31: mínima de 19°C y máxima de 28°C, con tormentas aisladas durante todo el día.
- Jueves 1: mínima de 20°C y máxima de 30°C, con el cielo mayormente nublado.
- Viernes 2: mínima de 22°C y máxima de 32°C, con tormentas aisladas por la mañana y cielo mayormente nublado por la tarde-noche.
- Sábado 3: mínima de 22°C y máxima de 32°C, con tormentas aisladas durante todo el día.
Formosa:
- Domingo 28: mínima de 25°C y máxima de 35°C, con tormentas fuertes por la tarde y aisladas por la noche.
- Lunes 29: mínima de 25°C y máxima de 32°C, con tormentas aisladas por la mañana y fuertes por la tarde-noche.
- Martes 30: mínima de 25°C y máxima de 30°C, con tormentas durante todo el día.
- Miércoles 31: mínima de 24°C y máxima de 37°C, con el cielo parcialmente nublado por la mañana y tormentas aisladas por la tarde-noche.
- Jueves 1: mínima de 26°C y máxima de 37°C, con el cielo parcialmente nublado por la mañana y mayormente nublado por la tarde-noche.
- Viernes 2: mínima de 25°C y máxima de 35°C, con el cielo mayormente nublado.
- Sábado 3: mínima de 25°C y máxima de 33°C, con el cielo parcialmente nublado.
Tucumán:
- Domingo 28: mínima de 19°C y máxima de 30°C, con tormentas fuertes por la tarde y tormentas aisladas por la noche.
- Lunes 29: mínima de 20°C y máxima de 28°C, con tormentas aisladas por la mañana y por la noche.
- Martes 30: mínima de 21°C y máxima de 30°C, con el cielo mayormente nublado pro la mañana y tormentas aisladas por la tarde-noche.
- Miércoles 31: mínima de 22°C y máxima de 32°C, con chaparrones por la mañana y tormentas aisladas por la tarde-noche.
- Jueves 1: mínima de 24°C y máxima de 34°C, con el cielo mayormente nublado.
- Viernes 2: mínima de 26°C y máxima de 36°C, con el cielo mayormente nublado.
- Sábado 3: mínima de 26°C y máxima de 36°C, con tormentas aisladas.