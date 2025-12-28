El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por la llegada de un frente de tormenta que provocará lluvias persistentes durante más de 72 horas y tormentas fuertes en el norte argentino.

Las lluvias se darán con mayor intensidad en Jujuy y Salta, pero también se extenderán a provincias vecinas como Formosa y Tucumán, donde se esperan tormentas acompañadas de temperaturas elevadas que alcanzarán los 37°C.

¿Cuándo llega la tormenta al norte argentino?

El temporal comenzará este domingo 28 de diciembre y se prolongará durante varios días, con acumulados significativos y riesgo de inundaciones en zonas vulnerables.

Las precipitaciones y tormentas persistirán hasta el sábado 3 de enero, con una breve pausa el jueves 1, afectando principalmente al norte y noreste del país.

Las zonas afectadas por el temporal

El Servicio Meteorológico detalló que las localidades más comprometidas por el temporal serán:

Cachi

San José de Metan

Barrio San Rafael

Rivadavia

San Ramón de la Nueva Oran

Iruya

San Antonio de los Cobres

Tartagal

San Salvador de Jujuy

Palpalá

Susques

Perico

San Pedro

Libertador General San Martin

Humahuaca

La Quiaca

Servicio Meteorológico Nacional

Además, se esperan tormentas fuertes en áreas de Formosa y Tucumán, con alerta por lluvias intensas y altas temperaturas.

¿Cómo seguirá el clima en el norte argentino?

Jujuy:

Domingo 28: mínima de 18°C y máxima de 28°C, con tormentas fuertes durante todo el día.

Lunes 29 : mínima de 17°C y máxima de 25°C, con tormentas aisladas por la mañana y fuertes por la tarde.

Martes 30 : mínima de 18°C y máxima de 27°C, con tormentas aisladas durante todo el día.

Miércoles 31 : mínima de 19°C y máxima de 28°C, con tormentas aisladas durante todo el día.

Jueves 1 : mínima de 20°C y máxima de 31°C, con el cielo mayormente nublado.

Viernes 2 : mínima de 22°C y máxima de 34°C, con lluvias aisladas por la mañana y cielo mayormente nublado por la tarde-noche.

Sábado 3: mínima de 22°C y máxima de 34°C, con lluvias aisladas durante todo el día.

Salta:

Domingo 28 : mínima de 18°C y máxima de 28°C, con tormentas fuertes durante todo el día.

Lunes 29 : mínima de 17°C y máxima de 25°C, con tormentas fuertes por la madrugada y tormentas aisladas por el resto del día.

Martes 30 : mínima de 18°C y máxima de 27°C, con tormentas aisladas durante todo el día.

Miércoles 31 : mínima de 19°C y máxima de 28°C, con tormentas aisladas durante todo el día.

Jueves 1 : mínima de 20°C y máxima de 30°C, con el cielo mayormente nublado.

Viernes 2 : mínima de 22°C y máxima de 32°C, con tormentas aisladas por la mañana y cielo mayormente nublado por la tarde-noche.

Sábado 3: mínima de 22°C y máxima de 32°C, con tormentas aisladas durante todo el día.

Formosa:

Domingo 28 : mínima de 25°C y máxima de 35°C, con tormentas fuertes por la tarde y aisladas por la noche.

Lunes 29 : mínima de 25°C y máxima de 32°C, con tormentas aisladas por la mañana y fuertes por la tarde-noche.

Martes 30 : mínima de 25°C y máxima de 30°C, con tormentas durante todo el día.

Miércoles 31 : mínima de 24°C y máxima de 37°C, con el cielo parcialmente nublado por la mañana y tormentas aisladas por la tarde-noche.

Jueves 1 : mínima de 26°C y máxima de 37°C, con el cielo parcialmente nublado por la mañana y mayormente nublado por la tarde-noche.

Viernes 2 : mínima de 25°C y máxima de 35°C, con el cielo mayormente nublado.

Sábado 3: mínima de 25°C y máxima de 33°C, con el cielo parcialmente nublado.

Tucumán: