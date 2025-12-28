En esta noticia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por la llegada de un frente de tormenta que provocará lluvias persistentes durante más de 72 horas y tormentas fuertes en el norte argentino.

Las lluvias se darán con mayor intensidad en Jujuy y Salta, pero también se extenderán a provincias vecinas como Formosa y Tucumán, donde se esperan tormentas acompañadas de temperaturas elevadas que alcanzarán los 37°C.

¿Cuándo llega la tormenta al norte argentino?

El temporal comenzará este domingo 28 de diciembre y se prolongará durante varios días, con acumulados significativos y riesgo de inundaciones en zonas vulnerables.

Las precipitaciones y tormentas persistirán hasta el sábado 3 de enero, con una breve pausa el jueves 1, afectando principalmente al norte y noreste del país.

Las zonas afectadas por el temporal

El Servicio Meteorológico detalló que las localidades más comprometidas por el temporal serán:

  • Cachi
  • San José de Metan
  • Barrio San Rafael
  • Rivadavia
  • San Ramón de la Nueva Oran
  • Iruya
  • San Antonio de los Cobres
  • Tartagal
  • San Salvador de Jujuy
  • Palpalá
  • Susques
  • Perico
  • San Pedro
  • Libertador General San Martin
  • Humahuaca
  • La Quiaca
Servicio Meteorológico Nacional

Además, se esperan tormentas fuertes en áreas de Formosa y Tucumán, con alerta por lluvias intensas y altas temperaturas.

¿Cómo seguirá el clima en el norte argentino?

Jujuy:

  • Domingo 28: mínima de 18°C y máxima de 28°C, con tormentas fuertes durante todo el día.
  • Lunes 29: mínima de 17°C y máxima de 25°C, con tormentas aisladas por la mañana y fuertes por la tarde.
  • Martes 30: mínima de 18°C y máxima de 27°C, con tormentas aisladas durante todo el día.
  • Miércoles 31: mínima de 19°C y máxima de 28°C, con tormentas aisladas durante todo el día.
  • Jueves 1: mínima de 20°C y máxima de 31°C, con el cielo mayormente nublado.
  • Viernes 2: mínima de 22°C y máxima de 34°C, con lluvias aisladas por la mañana y cielo mayormente nublado por la tarde-noche.
  • Sábado 3: mínima de 22°C y máxima de 34°C, con lluvias aisladas durante todo el día.

Salta:

  • Domingo 28: mínima de 18°C y máxima de 28°C, con tormentas fuertes durante todo el día.
  • Lunes 29: mínima de 17°C y máxima de 25°C, con tormentas fuertes por la madrugada y tormentas aisladas por el resto del día.
  • Martes 30: mínima de 18°C y máxima de 27°C, con tormentas aisladas durante todo el día.
  • Miércoles 31: mínima de 19°C y máxima de 28°C, con tormentas aisladas durante todo el día.
  • Jueves 1: mínima de 20°C y máxima de 30°C, con el cielo mayormente nublado.
  • Viernes 2: mínima de 22°C y máxima de 32°C, con tormentas aisladas por la mañana y cielo mayormente nublado por la tarde-noche.
  • Sábado 3: mínima de 22°C y máxima de 32°C, con tormentas aisladas durante todo el día.

Formosa:

  • Domingo 28: mínima de 25°C y máxima de 35°C, con tormentas fuertes por la tarde y aisladas por la noche.
  • Lunes 29: mínima de 25°C y máxima de 32°C, con tormentas aisladas por la mañana y fuertes por la tarde-noche.
  • Martes 30: mínima de 25°C y máxima de 30°C, con tormentas durante todo el día.
  • Miércoles 31: mínima de 24°C y máxima de 37°C, con el cielo parcialmente nublado por la mañana y tormentas aisladas por la tarde-noche.
  • Jueves 1: mínima de 26°C y máxima de 37°C, con el cielo parcialmente nublado por la mañana y mayormente nublado por la tarde-noche.
  • Viernes 2: mínima de 25°C y máxima de 35°C, con el cielo mayormente nublado.
  • Sábado 3: mínima de 25°C y máxima de 33°C, con el cielo parcialmente nublado.

Tucumán:

  • Domingo 28: mínima de 19°C y máxima de 30°C, con tormentas fuertes por la tarde y tormentas aisladas por la noche.
  • Lunes 29: mínima de 20°C y máxima de 28°C, con tormentas aisladas por la mañana y por la noche.
  • Martes 30: mínima de 21°C y máxima de 30°C, con el cielo mayormente nublado pro la mañana y tormentas aisladas por la tarde-noche.
  • Miércoles 31: mínima de 22°C y máxima de 32°C, con chaparrones por la mañana y tormentas aisladas por la tarde-noche.
  • Jueves 1: mínima de 24°C y máxima de 34°C, con el cielo mayormente nublado.
  • Viernes 2: mínima de 26°C y máxima de 36°C, con el cielo mayormente nublado.
  • Sábado 3: mínima de 26°C y máxima de 36°C, con tormentas aisladas.